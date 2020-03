VP Bank: Grössere Wertberichtigung auf Einzelposition

Vaduz – Die durch das Coronavirus verursachten Auswirkungen in der Gesellschaft und Wirtschaft und damit auch an den Finanzmärkten zeigen immer deutlichere Ausmasse. Hohe Marktverluste innerhalb von kürzester Zeit und eine historisch aussergewöhnlich hohe Volatilität fordern nicht nur den ganzen Finanzmarkt, sondern auch die VP Bank Gruppe. Dank einer sehr gesunden Eigenmittelbasis, einer komfortablen Liquiditätssituation und operationeller Stärke werde die VP Bank in der Lage sein, die aktuelle Krise gut zu meistern, teilt die Gruppe mit.

Kurzfristig hinterlässt die Coronakrise allerdings Spuren im Kreditportfolio der VP Bank Gruppe und erfordert eine grössere Wertberichtigung auf einer Einzelposition im Umfang von rund 20 Mio Franken. Ergänzende Stresstests auf den ausstehenden Krediten, die im Verlaufe der letzten Tage und seither regelmässig durchgeführt wurden, zeigen aktuell keinen zusätzlichen Rückstellungsbedarf. Die Qualität des Kreditportfolios der VP Bank Gruppe ist unverändert hoch.

Die weiterhin unsichere Situation rund um das Coronavirus lasse keine zuverlässigen Aussagen über die weitere Entwicklung der Finanzmärkte und damit auch über das Jahresergebnis zu, schreibt die VP Bank weiter. (VPB/mc)