VP Bank (Luxembourg) vollzieht die Übernahme des Private Banking der Öhman Bank in Luxemburg

Vaduz / Luxemburg – Mit 1. Januar 2021 wurde die Übernahme des Kundengeschäfts der Privatbank Öhman Bank S.A. mit Sitz in Luxemburg durch die VP Bank (Luxembourg) SA abgeschlossen. Die Übernahme wurde am 8. Juli 2020 angekündigt.

Diese Transaktion in Form eines Asset Deals wurde wie geplant am 1. Januar 2021 erfolgreich vollzogen. Sie beinhaltete die Übernahme von Mitarbeitenden sowie die Migration von Kundenvermögen.

Die Öhman Bank S.A. wurde 2006 als internationale Private-Banking-Sparte der schwedischen Finanzgruppe Öhman mit Sitz in Stockholm gegründet. Die bisherigen Private Banking Kunden der Öhman Bank S.A., bei denen es sich mehrheitlich um skandinavische Unternehmer und Investoren handelt, profitieren von den Stärken der internationalen VP Bank Gruppe sowie der auf den Zielmarkt Nordics ausgerichteten Weiterentwicklung der Produkte und Serviceleistungen.

«Wir heissen die übernommenen Kunden und Mitarbeitenden in der VP Bank Gruppe herzlich willkommen. Die Übernahme wurde letztendlich durch die ausgezeichnete und engagierte Zusammenarbeit der Teams beider Vertragspartner ermöglicht, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte», freut sich Claus Jørgensen, CEO der VP Bank (Luxembourg) SA, über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

«Die Transaktion mit der Öhman Bank S.A. steht im Einklang mit den Wachstumszielen unserer Strategie 2026 und trägt wesentlich zum Ausbau unserer Aktivitäten im Luxemburger sowie skandinavischen Markt bei. Die VP Bank hat sich in Luxemburg auf umfassende Services in den Bereichen “International Private Banking”, “Intermediaries” und “Investment Funds” speziell für Kunden aus den Nordics spezialisiert», bekräftigt Tobias Wehrli, Head of Intermediaries & Private Banking und Mitglied des Group Executive Management der VP Bank Gruppe, die Wachstumsstrategie der VP Bank.

Im Oktober 2018 hatte die VP Bank mit der Übernahme der Luxemburger Investmentfonds der schwedischen Finanzdienstleistungsgruppe Carnegie sowie der Luxemburger Private Banking Aktivitäten der Catella Bank mit Hauptsitz in Schweden den erfolgreichen Eintritt in den skandinavischen Markt vollzogen.