VP Bank: Mara Harvey und Rolf Steiner neu in der Geschäftsleitung

Vaudz – Die VP Bank Gruppe hat Mara Harvey, Leiterin der Region Europa und CEO VP Bank (Schweiz), und Rolf Steiner, Head of Group Products & Solutions, per 1. April 2023 in die Geschäftsleitung berufen. Tobias Wehrli, Leiter der Region Liechtenstein und BVI, tritt aus der Geschäftsleitung aus.

Mara Harvey ist seit 1. Januar 2023 CEO der VP Bank (Schweiz) AG. Die promovierte Ökonomin mit über 20-jähriger Erfahrung in der Wealth Management-Industrie verantwortet zusätzlich die Region Europa, die nebst dem Standort Zürich auch den Standort Luxemburg umfasst.

Rolf Steiner, der im Oktober 2019 in die VP Bank Gruppe eingetreten ist, leitet seit Jahresbeginn 2023 den neuen Bereich Group Products & Solutions, der sämtliche Kompetenzen rund um die Erstellung und die Weiterentwicklung des Dienstleistungs- und Serviceangebots der VP Bank Gruppe vereint.

Tobias Wehrli, Leiter der Region Liechtenstein und BVI, tritt aus der Geschäftsleitung aus. Er wird eine neue Herausforderung annehmen. Tobias Wehrli hat den Aufbau der Markt- und Vertriebsaktivitäten sowie die Überführung in die regionale Zielorganisation massgeblich mitgeprägt. Durch den Abgang von Tobias Wehrli erfährt die Zielorganisation keine Änderung. Ad Interim übernehmen die direktunterstellten Bereichsleiter die Leitung der Regionen und rapportieren direkt an den CEO der Gruppe Paul Arni. (VP Bank/mc)