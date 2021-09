VP Bank rangiert im «F.A.Z. – Ökonomenranking 2021» in der Medienwertung erneut als bestes Finanzinstitut

Vaduz – Im Ranking «Deutschlands einflussreichste Ökonomen», das jährlich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird, belegt die VP Bank mit ihrem Chefökonom Dr. Thomas Gitzel in der Kategorie «Medien» unter 50 evaluierten Adressen den 7. Platz und ist damit das bestrangierte Finanzinstitut.

Wer hat mit seiner/ihrer Meinung wie viel Gewicht auf Social Media, in den Medien, in der Politik und in der Wissenschaft? Im Auftrag der F.A.Z. hat das Medienanalyse-Unternehmen Unicepta ausgewertet, wie häufig welche Ökonominnen und welche Ökonomen von August 2020 bis Juli 2021 in den Medien genannt wurden. Mit 458 Medienzitaten erreicht die VP Bank mit Chefökonom Dr. Thomas Gitzel Platz 7. Damit ist die Liechtensteiner Privat- und Intermediärbank wie schon im Vorjahr das bestplatzierte Finanzinstitut im Medien-Ranking. An der Spitze liegt das renommierte Münchner ifo Institut.

In einer Vielzahl von Publikationen blickt das Research der Bank auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirt­schaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle und relevante politische Themen. VP Bank Chefökonom Dr. Thomas Gitzel analysiert und kommentiert darin die wichtigsten Entwicklungen der Wirtschafts-​ und Finanzwelt – und gibt eine Einschätzung zu den Auswirkungen auf Konjunktur, Unternehmen und Märkte.

«Die erneut hervorragende Platzierung unterstreicht die exzellente Arbeit unseres Teams. Sie zeigt, dass wir die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt aufgreifen und so auch unsere Kundinnen und Kunden optimal informieren können.», kommentiert Dr. Felix Brill, Chief Investment Officer und verantwortlich für das Research der VP Bank Gruppe, das glänzende Abschneiden im Ranking.

Dr. Thomas Gitzel: «Diese tolle Platzierung ist für uns eine zusätzliche Motivation unsere wichtigen Anspruchsgruppen wie Kunden und Medienpartner weiterhin zeitnah mit qualitativ hochwertigem Research zu versorgen. Neben der Aktualität der ausgewählten Themen steht für uns die Qualität an vorderster Stelle, um aktuelle Entwicklungen in einen gesamtheitlichen Kontext einzuordnen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, verbunden mit den dramatischen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzwelt, ist die Qualität von Analysen noch bedeutender geworden.» (VP Bank/mc)