VP Bank veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht

Vaduz – Die VP Bank hat ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der in Übereinstimmung mit den internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) erstellt wurde.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg der VP Bank. Dieser Bericht stellt den Prozess dar, den die VP Bank zur Identifikation ihrer wesentlichen Themen unternommen hat, sowie die daraus resultierenden Massnahmen zur Verankerung von Nachhaltigkeit in allen unseren Aktivitäten, die im Nachhaltigkeitsplan 2026 der Gruppe dargestellt sind. Der Report fasst das Erreichte im Jahr 2020 und die aktuelle Entwicklung der Bank bei den Wesentlichkeitsthemen zusammen. Das Jahr 2020 ist das Bezugsjahr, an dem die Bank den Fortschritt in der Umsetzung ihrer Ziele für 2026 messen wird.

«Mit der Veröffentlichung dieses Berichts unterstreichen wir unsere Selbstverpflichtung zur Transparenz über unsere Massnahmen und die erzielten Fortschritte. Wir haben unsere Ziele fest im Blick und freuen uns darauf, mit unseren Stakeholdern gemeinsam den Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft aktiv zu gestalten», erläutert Rashila Kerai, Head of Group Sustainability der VP Bank.

Dr. Felix Brill, Chief Investment Officer und Vorsitzender des Sustainability Board, ergänzt: «Im Jahr 2020 haben wir unsere Initiative «Investing for Change» ins Leben gerufen, mit der wir Nachhaltigkeitskriterien in alle unsere Anlageentscheidungs- und Beratungsprozesse integrieren. Deshalb lautet der Titel des Berichts auch «Investing for Change». Damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir uns aktiv für den Wandel einsetzen.»

Die VP Bank ist Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment (PRI) und der UN Principles for Responsible Banking (PRB). Damit bekräftigt sie ihr Engagement, Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern und über ihre Fortschritte zu berichten. (VP Bank/mc)