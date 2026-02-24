Walliser Kantonalbank erzielt 2025 tieferen Gewinn

Sitten – Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im Geschäftsjahr 2025 im derzeitigen Niedrigzinsumfeld weniger Gewinn geschrieben. Die Aktionäre erhalten eine Dividende in Vorjahreshöhe.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verringerte sich um 7,8 Prozent auf 142,1 Millionen Franken. Unter dem Strich sank der Jahresgewinn um 5,1 Prozent auf 85,9 Millionen Franken. Es handle sich aber noch immer um das drittbeste Ergebnis der Bank, betont die WKB in einer Mitteilung vom Dienstag.

Tieferer Zinserfolg

Im Zinsgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler der Bank, ging der Nettoerfolg gar um 9,4 Prozent auf 204,5 Millionen Franken zurück. Die WKB verweist auf die Leitzinssenkungen der Nationalbank (SNB) seit Mitte 2024.

Die Kundenausleihungen stiegen derweil um 4,6 Prozent auf 16,2 Milliarden Franken per Ende Jahr, wobei die Hypothekarausleihungen mit 5,8 Prozent besonders stark zulegten.

Höhere Kundenvermögen

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verbesserte sich dagegen um 10,4 Prozent auf 53,3 Millionen Franken. Dabei seien die direkt mit der Vermögensverwaltung verbundenen Kommissionen um mehr als 14 Prozent angestiegen, heisst es. Im Handelsgeschäft erhöhte die Bank die Erträge derweil um 18,7 Prozent auf 20,1 Millionen Franken.

Die verwalteten Kundenvermögen verzeichneten im vergangenen Jahr ein Wachstum von 11,1 Prozent auf 18,3 Milliarden Franken. Dazu trug ein Netto-Neugeldzufluss von 1 Milliarde Franken bei.

Der Geschäftsaufwand stieg derweil mit einem Plus von 1 Prozent auf 129,6 Millionen Franken leicht an. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis kam in der Folge mit 45,7 Prozent erneut über dem Wert des Vorjahres von 43,5 Prozent zu liegen.

Zurückhaltende Prognose

Die Aktionäre sollen nun eine Dividende auf Vorjahreshöhe von 4,00 Franken erhalten. Der öffentlichen Hand wird in Form von Dividenden, Steuern und einer Abgeltung der Staatsgarantie eine Summe von 66,7 Millionen Franken (VJ 67,8 Mio) zugeführt, wie die WKB schreibt.

Für den weiteren Jahresverlauf gibt sich die Bankführung zurückhaltend. Sie verweist auf ein weniger inflationäres Umfeld, das jedoch weiterhin von zahlreichen Unsicherheiten geprägt sei. Insgesamt erwarte die WKB einen «Geschäftsverlauf auf dem Niveau der vergangenen Geschäftsjahre» – dies sofern sich die geopolitische Weltlage nicht verschlechtert. (awp/mc/ps)