Wechsel in der Geschäftsleitung: Monika Behr verlässt Allianz Suisse

Winterthur – Monika Behr, Leiterin Leben und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse, hat sich entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Nach fast zehn Jahren in dieser Funktion wird sie sich zunächst Zeit für ihre Familie, ihre persönliche Weiterentwicklung und ihre berufliche Neuausrichtung nehmen. Ihre Nachfolge übernimmt per 1. Januar 2027 Dr. Verena Jäger, derzeit Chief Risk Officer und Managing Director bei Allianz Global Investors.

Monika Behr trat 2017 in die Geschäftsleitung der Allianz Suisse ein und prägte seither die Entwicklung des Leben- und Vorsorgegeschäfts massgeblich. Unter ihrer Führung wurde das Produktangebot in der privaten und beruflichen Vorsorge ausgebaut, die IT-Landschaft modernisiert und zentrale Prozesse digitalisiert. Zudem stärkte sie die Profitabilität und Resilienz des Geschäfts.

Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Einführung innovativer Vorsorgelösungen wie Flex Saving, Smart Invest und Capital Invest sowie die strategische Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge. Darüber hinaus engagierte sich Monika Behr für die finanzbezogene Bildung in der Schweiz, insbesondere für die Förderung von Financial Literacy, die Reduktion des Gender Pension Gaps und die Sensibilisierung für Vorsorgethemen.

Verena Jäger übernimmt

Dr. Verena Jäger wird per 1. Januar 2027 Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Sie ist derzeit Chief Risk Officer und Managing Director bei Allianz Global Investors und verantwortet das globale Risikomanagement des Unternehmens mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 650 Milliarden Euro. Zusätzlich ist Jäger Board Member der Allianz Global Investors UK Ltd. und der Allianz Global Investors GmbH.

Die Mathematikerin und Aktuarin (Deutsche Aktuarvereinigung) mit Spezialisierung Lebensversicherungsmathematik, promovierte im Bereich Versicherungs- und Risikomanagement und verfügt über langjährige internationale Erfahrung innerhalb der Allianz Gruppe. Frühere Stationen führten sie unter anderem zu Allianz Capital Partners, ins CEO-Office der Allianz SE sowie zur Allianz Life Insurance Company of North America in den USA. Neben ihrer ausgewiesenen Expertise im Risiko- und Kapitalmanagement bringt sie fundierte Kenntnisse des Lebensversicherungsgeschäfts mit. (pd/mc/pg)