Hamburg – Hitzewellen, Überschwemmungen oder andere Extremwetterereignisse haben zwischen 1996 und 2025 wirtschaftliche Schäden in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar verursacht. Insgesamt summieren sich die Schäden inflationsbereinigt auf 4,7 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa dem aktuellen Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt der Klima-Risiko-Index der Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisation Germanwatch.

Die Summe macht deutlich, wie teuer solche Ereignisse für Gesellschaften und Volkswirtschaften geworden sind. Sie beschreibt allerdings weder alle wirtschaftliche Folgen der Katastrophen noch ausschliesslich Schäden, die sich bei jedem einzelnen Ereignis auf den menschengemachten Klimawandel zurückführen lassen.

Den grössten Anteil verursachten Stürme: Mit rund 2,76 Billionen Dollar entfallen gut 58 Prozent der erfassten Schäden auf sie. Es folgen Überschwemmungen mit rund 1,33 Billionen Dollar oder gut 28 Prozent. Deutlich niedriger liegen die ausgewiesenen Summen für Dürren (302 Milliarden Dollar) und Waldbrände (240 Milliarden Dollar). Zusammen stehen Stürme und Überschwemmungen damit für mehr als vier Fünftel der erfassten wirtschaftlichen Verluste.

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Bei Hitzewellen weisen die Daten rund 34 Milliarden Dollar aus. Die vergleichsweise kleine Zahl sollte jedoch nicht mit geringen tatsächlichen Folgen verwechselt werden: Wirtschaftliche Hitzeschäden sind laut Quelle nur lückenhaft dokumentiert. Auch indirekte und nicht versicherte Verluste werden schlechter erfasst als unmittelbar entstandene oder versicherte Schäden. Die Grafik zeigt somit vor allem, was in den verfügbaren Daten beziffert werden konnte und nicht die vollständige Rechnung des Extremwetters. (Statista/mc/pg)