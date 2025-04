Weltcup-Aktion von Helvetia und Swiss-Ski: 25’000 Bäume für den Schweizer Schutzwald

Basel – Die im Januar 2025 gemeinsame initiierte Schutzwald-Aktion von Swiss-Ski und Helvetia erlebte dank des herausragenden Weltcup-Winters 2024/2025 eine äusserst erfolgreiche Première. Insgesamt 22 631 Weltcuppunkte trugen die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski seither zusammen. Jeder gewonnene Punkt steht dabei für einen zusätzlichen Baum im Schweizer Schutzwald-Projekt. Helvetia hat diese Ausbeute nun auf 25 000 aufgerundet. Ebenso viele Bäume sollten noch dieses Jahr gepflanzt werden.

Die am 6. April mit den Snowboardcross-Rennen im kanadischen Mount St. Anne beendete Weltcupsaison 2024/2025 wird als eine der erfolgreichsten in die Geschichte von Swiss-Ski eingehen. Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt elf verschiedenen Schneesportdisziplinen trugen ihren Teil zum Erfolg des im Januar 2025 anlässlich der Weltcuprennen in Adelboden präsentierten Schutzwaldprojektes von Helvetia und Swiss-Ski bei.

Eine Partnerschaft, die über klassisches Sponsoring hinausgeht

Peter Barandun, Co-Präsident von Swiss-Ski, hat daher gleich zweifachen Grund sich zu freuen: «Die Einbindung unserer Athletinnen und Athleten in das Schutzwald-Projekt zeigt, dass unsere langjährige Partnerschaft mit Helvetia über das klassische Sponsoring hinausgeht. Wir durften wiederum einen fantastischen Winter mit zahlreichen sportlichen Erfolgen erleben – neben insgesamt 26 WM-Medaillen gab es für Swiss-Ski 134 Weltcup-Podestklassierungen zu feiern. Über die grosse Anzahl gesammelter Weltcup-Punkte freuen wir uns mit Blick auf das Schutzwald-Projekt gleich doppelt.»

25’000 Bäume werden noch dieses Jahr gepflanzt

Das Total von 22’631 eingefahrenen Weltcuppunkten wird nun von Helvetia auf deren 25’000 erhöht. Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement von Helvetia Schweiz, begründet dies wie folgt: «Mit der Verlängerung unseres Sponsoring-Engagements zugunsten von Swiss-Ski im Januar dieses Jahres werden wir in fünf Jahren unsere gemeinsame ‹Silberhochzeit› feiern. Grund genug, mit 25’000 gepflanzten Bäumen dieses gemeinsamen Vierteljahrhunderts zu gedenken.»

Die feierliche Pflanzaktion im Beisein von Athletinnen und Athleten des Wintersport Teams Helvetia wird noch dieses Jahr in der Region des Lukmanierpasses stattfinden.

Überblick der seit Januar 2025 eingefahrenen Weltcup-Punkte von Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten nach Sportarten:

Ski Alpin: 6713 Punkte

Langlauf: 3600 Punkte

Biathlon: 1999 Punkte

Skispringen: 625 Punkte

Nordische Kombination: 32 Punkte

Ski Freestyle *): 4785 Punkte

Snowboard **): 3070 Punkte

Telemark: 1807 Punkte

Total: 22’631 Punkte

*) Aerials, Moguls, Freeski, Skicross

**) Snowboard Alpin, Snowboardcross, Park&Pipe

Grosse Akzeptanz bei Fahrern

Die 16 Athletinnen und Athleten des Wintersport Teams Helvetia aus den Kategorien Ski Alpin, Skispringen und Skicross waren es auch, welche in den letzten Monaten mit einem eigens entworfenen Helm auf die Schutzwald-Aktion aufmerksam gemacht haben. Einer davon ist Daniel Yule, Mitinitiator des Projektes und einer der eifrigsten Botschafter der Initiative. «Nicht nur Fans und Zuschauer haben positiv auf das Projekt reagiert», so der Slalom-Spezialist, der seit 2011 zum Wintersport Team Helvetia gehört, «auch viele Konkurrenten aus anderen Ländern haben mit auf das Projekt angesprochen.» Als Vertreter von Bergregionen kennen die meisten der Skifahrerinnen und Skifahrer aus der ganzen Welt die Bedeutung von intakten Schutzwäldern, das hat auch bei den Aktiven für eine einhellige Unterstützung dieser Idee geführt.

Bereits seit 2011 engagiert sich Helvetia für den Erhalt und die Pflege des Schweizer Schutzwaldes. Europaweit wurden bereits über 500’000 Bäume gepflanzt, davon mehr als 260’000 in der Schweiz. Das Helvetia-Schutzwaldprojekt wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch von den Ländergesellschaften in Österreich, Deutschland, Frankreich und Spanien unterstützt. (Helvetia/mc/ps)