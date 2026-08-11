Die EMIL Group unterstützt Sanitas als Technologiepartner

Zürich – Die Krankenversicherung Sanitas setzt bei der Lancierung ihrer neuen Tierversicherung für Hunde und Katzen auf die EMIL Group als Technologiepartner. Die EMIL Insurance Suite als das digitale Kernversicherungssystem bildet die zentralen Versicherungsprozesse ab – von der Produktkonfiguration über Offerte/Antrag, Policierung und Schaden bis hin zu administrativen Abläufen im laufenden Betrieb.

Dadurch konnte Sanitas das neue Versicherungsangebot effizient in ihre bestehende Systemlandschaft integrieren und digital verfügbar machen. Die neue Versicherungssparte wurde innerhalb weniger Monate produktiv gesetzt.

Mit der FINMA-Bewilligung und dem bereits erfolgten Markteintritt schafft Sanitas die regulatorischen Voraussetzungen für den Ausbau ihres Geschäftsmodells und der Ergänzung des bestehenden Krankenversicherungsgeschäfts. Die EMIL Insurance Suite liefert dafür die technologische Basis, um die neue Tierversicherung effizient zu betreiben, flexibel weiterzuentwickeln und Innovationen kontinuierlich bereitzustellen.

Cloud-native-, API-first-Architektur sowie Low-Code-/No-Code-Ansatz

Nach einem umfassenden Auswahlprozess entschied sich Sanitas für EMIL. Ausschlaggebend waren insbesondere die Cloud-native-, API-first-Architektur sowie der Low-Code-/No-Code-Ansatz der Plattform. Dadurch können neue Produkte und Prozesse schnell und weitgehend unabhängig von Entwicklungsressourcen umgesetzt werden. Neben der Einführung des neuen Kernversicherungssystems wurden auch die Integration in die bestehende Anwendungslandschaft sowie die Anbindung der relevanten Umsysteme innerhalb kurzer Zeit erfolgreich realisiert.

Mit der Nutzung der EMIL Insurance Suite als vollständig gemanagtes Software-as-a-Service-Modell setzt Sanitas auf ein Betriebsmodell, das regulatorisch sicher ist, den Aufwand für den Betrieb einer eigenen Infrastruktur reduziert und kontinuierliche Innovationen ohne aufwendige Release-Projekte ermöglicht. Das Projekt zeigt, wie sich neue Versicherungsgeschäfte heute auf Basis eines modernen SaaS-Kernsystems innerhalb einer bestehenden Versicherungsgruppe effizient aufbauen und skalieren lassen.

„Wir freuen uns, Sanitas beim Marktstart der neuen Versicherung als Technologiepartner zu unterstützen. Die Einführung zeigt, wie Versicherungsprodukte mit einer modernen, cloud-nativen Kernsystemplattform effizient umgesetzt und betrieben werden können. Sanitas bringt die Versicherung an den Markt und gestaltet das Kundenerlebnis; EMIL stellt dafür die technologische Basis bereit.“ sagt Matthias Kaiser, Vice President Sales & Marketing DACH der EMIL Group. (EMIL/mc/hfu)

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