Wie kann man als Unternehmen Geld sparen?

Berlin – Unternehmen sind, unabhängig von der Wirtschaftslage, gut beraten, immer wieder ihre Möglichkeiten zu Einsparungen zu überprüfen. Einsparungen sollten dabei nicht die Qualität der Produkte oder die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tangieren, sondern vor allem unnötige oder ineffiziente Arbeitsschritte betreffen.

Die Finanzen im Unternehmen im Blick behalten

Im Unternehmen fallen täglich hohe Kosten für die unterschiedlichsten Dinge an. Dazu gehören die Energie, die Mietkosten für Büroflächen, das Einkaufen von Materialien und Produkten und die Bezahlung der Angestellten. Vor allem für junge Unternehmen kann es am Anfang schwer sein, bewusst und organisiert mit ihrer Finanzierung und den Ausgaben umzugehen. Daher ist es wichtig, den Überblick zu behalten und Schritte einzuleiten, Geld zu sparen. Dieses kann unter anderem für die Weiterentwicklung genutzt oder für finanzielle Notlagen zurückgelegt werden.



Bürofläche durch das Home Office ersetzen

Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, ist das Einführen von mehr Zeit im Home Office. Mittlerweile ist es normal, dass nicht mehr alle Angestellten am Arbeitsplatz erscheinen müssen. Dadurch wird es möglich, die Bürofläche zu reduzieren und Mietkosten zu sparen. Wie genau die Umstellung auf das Home Office aussieht, muss individuell mit den Angestellten besprochen werden. Wer hat die Möglichkeiten dafür? Bei wem könnte es zu Problemen kommen? Sind Schulungen und Einweisungen nötig? Wichtig ist, dass der Zusammenhalt im Unternehmen durch das Home Office nicht leidet. Es sollten trotzdem regelmässig Aktivitäten als Kollegium geplant und Videokonferenzen abgehalten werden.



Die Warenfinanzierung beantragen

Ein weiterer Weg, um in der eigenen Firma Geld zu sparen, ist die Anfrage für Einkaufsfinanzierung. Diese Finanzierung eignet sich gut, wenn für das Unternehmen regelmässig bestimmte Produkte oder Materialien gekauft werden müssen. Die Warenfinanzierung ähnelt einem Kredit, der bei der Bank aufgenommen werden kann. Allerdings ist das vor allem für junge Unternehmen häufig nicht besonders leicht. Wenn man eine Warenfinanzierung beantragen will, ist das mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden. Nachdem die Anfrage gestellt wurde, wird diese genau geprüft und es wird innerhalb kurzer Zeit ein Gespräch zur Beratung vereinbart. Bei diesem wird besprochen, welche Möglichkeiten der Finanzierung es gibt. Das Gute an der Warenfinanzierung ist, dass man kein oder deutlich weniger Eigenkapital aufwenden muss.



Effiziente Werbung für wenig Geld

Ein Thema im Unternehmen, für das in der Regel viel Geld eingeplant werden muss, ist die Werbung. Für junge Unternehmen sind Werbung und Marketing wichtig, um zu wachsen und grosse Unternehmen brauchen Strategien, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Werbung ist im Unternehmen ein Muss, doch es gibt verschiedene Arten davon. Übernimmt man das Marketing und die Werbung selbst, sind die sozialen Medien eine gute und günstige Anlaufstelle. Instagram und Facebook eignen sich gut. Sehr teuer ist es hingegen, wenn man sich ans Radio oder Fernsehen wendet oder eigene Werbespots produzieren will.



Kürzere Arbeitszeiten machen den Unterschied

Wie viele Ausgaben man als Unternehmen hat, hängt auch von der Anzahl der Angestellten und deren Arbeitszeiten ab. Es ist noch immer gängig, dass die meisten Menschen pro Woche vierzig Stunden arbeiten, allerdings ist das kein Muss und immer mehr Firmen sind dabei, umzudenken. Das kann nicht nur zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern führen – auch das Budget des Unternehmens wird geschont.

Es gibt die Möglichkeit, durch die Digitalisierung und neue Techniken einige Prozesse zu automatisieren. So können Arbeitszeiten gekürzt und einige Angestellte in die Teilzeit geschickt werden, statt in Vollzeit zu arbeiten. (df/mc/hfu)