GenTwo überschreitet die Marke von 8 Milliarden US-Dollar bei den verwalteten Vermögenswerten

Zürich – GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für die Entwicklung von Anlageprodukten bereitstellt, gab bekannt, dass es die Marke von 8 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Assets under Service, AuS) überschritten hat.

Das Unternehmen erreichte diesen Meilenstein nur wenige Monate, nachdem es im April 2026 die 7-Milliarden-US-Dollar-Marke überschritten hatte.

Das Wachstumstempo hat sich verdreifacht

GenTwo benötigte mehr als fünf Jahre, um die ersten 3 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen aufzubauen. Die nächsten fünf Milliarden kamen in etwas mehr als drei Jahren hinzu. Der heutige Meilenstein spiegelt sowohl die starke Nachfrage nach der Assetization-Plattform von GenTwo als auch die zunehmende internationale Präsenz des Unternehmens wider.

Patrick Loepfe, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von GenTwo: „Wir haben GenTwo gegründet, um die Entwicklung von Anlageprodukten zu demokratisieren und das Anlageuniversum zu erweitern. Wir bezeichnen dies als ‚Assetization‘ und haben ein Buch darüber geschrieben, da wir davon überzeugt sind, dass es sich dabei um einen globalen Megatrend handelt. Unser rasantes Wachstum bestätigt diese These. Assetization entwickelt sich zur Standardpraxis der Branche.“

Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo, fügte hinzu: „Die Beschleunigung unseres Wachstums spricht Bände. Immer mehr Vermögensverwalter, Banken und Finanzintermediäre stellen die Assetisierung in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit. Jede Milliarde, die wir überschreiten, ist ein Maß dafür, wie einfach es geworden ist, Finanzprodukte zu entwickeln.“ (GenTwo/mc/hfu)