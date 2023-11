Worldline erweitert Tap on Mobile um TWINT-Zahlungen und stärkt so die Zahlungsakzeptanz für Händler

Zürich – Mit Worldline Tap on Mobile revolutionierte das führende europäische Unternehmen Worldline (Euronext: WLN) im Herbst 2022 die Art und Weise, wie Händler Zahlungen entgegennehmen. Diese innovative Lösung ermöglicht es, ein Smartphone oder Business Device mit nur einer App in ein Zahlterminal zu verwandeln. Nun geht Worldline einen Schritt weiter und integriert TWINT-Zahlungen in Tap on Mobile, um Händlern und TWINT-Nutzern gleichermassen Vorteile zu bieten.

Die Einführung von Tap on Mobile markierte einen Meilenstein für die Zahlungsakzeptanz, indem sie vor allem kleineren Händlern eine unkomplizierte Lösung für die Entgegennahme von Zahlungen bot. Per einfachem „Tippen“ ermöglicht Tap on Mobile den Händlern die Zahlungsakzeptanz über mobile Android-Geräte. Durch die Akzeptanz von TWINT-Zahlungen via Tap on Mobile wird das Angebot für Händler und TWINT-Nutzer erweitert.

Wachsende Nachfrage

Seit dem Launch von Tap on Mobile hat Worldline erfolgreich tausende Kunden mit aktuell rund 23.000 Akzeptanzgeräten an Bord geholt. Dies unterstreicht nicht nur das bestehende Interesse im

Markt, sondern deutet auch darauf hin, dass das Wachstum weiterhin an Fahrt aufnimmt. Laut einer Studie von Juniper Research soll die Anzahl der Händler die eine sog. SoftPOS Lösung (also die

Zahlungsakzeptanz an einem Handy oder Tablet als Kartenlesegerät) von derzeit 6 Millionen (Stand 2022) bis ins Jahr 2027 auf 34.5 Millionen erhöhen.

Tap on Mobile nun auch zum «Twinten»

Durch die Akzeptanz von TWINT-Zahlungen über Tap on Mobile erleichtert Worldline den Bezahlvorgang auf einfache Weise, ohne dass der Händler eine separate Lösung für TWINT braucht.

Adrian Plattner, CSO von TWINT, meint dazu: „Die Demokratisierung digitaler Zahlungen war von Anfang an ein zentrales Anliegen für TWINT. Durch die Integration in Worldline Tap on Mobile erhalten Händler die Möglichkeit, TWINT Zahlungen direkt über Android-Smartphones zu akzeptieren. Die Nutzenden der TWINT App profitieren davon, dass sie ihre bevorzugte Zahlungsmethode in noch mehr unterschiedlichen Situationen flexibel einsetzen können.”

Die Schweiz liebt TWINT – auch und vor allem beim Einkaufen am POS

TWINT ist in der Schweiz mit über 5 Millionen Nutzenden der mit Abstand beliebteste Anbieter von Mobile Payment und wickelt die überwiegende Mehrheit dieser Transaktionen ab. Bereits 77 Prozent der stationären Geschäfte und 76 Prozent der Online-Shops in der Schweiz bieten die Zahlung mit TWINT an. Rund zwei Drittel aller TWINT-Transaktionen sind geschäftliche Zahlungen, während ca.

ein Drittel aller Transaktionen unter Freunden und Familienangehörigen getätigt wird.

Marc Schluep, Managing Director von Worldline Schweiz, sagt: „Mit der Integration von TWINT in Worldline Tap on Mobile können Schweizer Händler die wichtigsten digitalen Zahlungsmethoden mit ihrem Mobiltelefon entgegennehmen. Damit eröffnen wir neue Horizonte für kleine Händler und bieten gleichzeitig grossen Kunden neue und sehr flexible Anwendungsmöglichkeiten.“

Die Beliebtheit des Schweizer Phänomens TWINT ist auf die einfache Nutzung und die zahlreichen innovativen Anwendungsmöglichkeiten zurückzuführen: Geld senden und anfordern unter Freunden und Familienangehörigen, Beträge aufteilen, Bezahlen vor Ort an der Kasse oder in Online-Shops, Bezahlen von Parkgebühren und Tickets für den öffentlichen Verkehr, an mobilen Ständen, Selbstbedienungskassen und Automaten. (Worldline /mc/ps)