xFarm Technologies schliesst Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro ab

Manno – xFarm Technologies, ein Technologieunternehmen, das die Agrar- und Lebensmittelsektor digitalisiert und nachhaltiger macht, hat eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro abgeschlossen. Damit wird es dem Unternehmen möglich, seine Expansion in Europa, der Türkei, Lateinamerika, Indien und den USA voranzutreiben, seine Dienstleistungen zu verbessern und die Umsetzung der regenerativen Landwirtschaft durch Modelle zu unterstützen, die auf Technologien der künstlichen Intelligenz zur Datenanalyse basieren.

2024 steht für xFarm Technologies, das Technologieunternehmen, das mit seiner digitalen Plattform xFarm, einem Farm Management Information Systems (FMIS), die Arbeit von 450’000 landwirtschaftlichen Betrieben in mehr als 100 Lieferketten auf über 7 Millionen Hektar weltweit unterstützt, im Zeichen eines starken Wachstums.

Nach der Integration von Greenfield Technologies, einem spanischen Unternehmen für regenerative Landwirtschaft, und SpaceSense, einem französischen Unternehmen für künstliche Intelligenz im Bereich Geodaten, im April dieses Jahres, durch die xFarm Technologies seine Position als europäischer Marktführer im Bereich der Digitalisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors festigen konnte, gibt xFarm Technologies nun den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro bekannt .

Angeführt wird die neue Runde, die auf eine Serie-B-Runde in Höhe von 17 Mio. EUR im Jahr 2022 und eine erste Runde in Höhe von 3 Mio. EUR im Jahr 2019 folgt, von der globalen Technologie-Investmentgesellschaft Partech über ihren Impact Growth Fund, der darauf abzielt, führende europäische Technologieunternehmen, die an der Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen arbeiten, zu fördern. An der Finanzierungsrunde beteiligt ist auch Mouro Capital, eine in London ansässige Risikokapitalgesellschaft, die nach Investitionsmöglichkeiten im schnell wachsenden Fintech-Sektor in Europa, Nord- und Lateinamerika sucht. Swisscom Ventures, United Ventures und alle institutionellen Investoren aus früheren Runden nahmen ebenfalls teil und sprachen xFarm Technologies der bedeutenden Ergebnisse der letzten zwei Jahre erneut ihr Vertrauen aus.

Das Unternehmen ist in Europa bereits gut etabliert, insbesondere in der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen und Großbritannien. Das durch die Series-C-Runde beschaffte Kapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Führungsposition in Europa zu konsolidieren und seine Expansion auf dem restlichen Kontinent sowie in LATAM, Indien, der Türkei und den Vereinigten Staaten zu forcieren , wo es bereits begonnen hat, seine Präsenz durch eine Rekrutierungskampagne und strategische Partnerschaften zu verstärken.

Nachhaltigkeit bleibt eine Priorität für das Technologieunternehmen, das seine Partner und Kunden bei der grossflächigen Umsetzung von Praktiken der Regenerativen Landwirtschaft unterstützen will, indem es ihnen noch fortschrittlichere Lösungen und Technologien zur Verfügung stellt und immer innovativere Instrumente wie die künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Geodaten einsetzt.

Die Teilnahme von Mouro Capital an dieser Runde ist wichtig für den Aufbau der neuen Fintech- und Insurtech-Abteilung von XFarm Technologies, die ihre Dienstleistungen im Bereich Risiko- und Kreditmanagement weiterentwickeln will. Dadurch kann sie noch mehr Unterstützung in den Bereichen Versicherung und Finanzmanagement anbieten.

«Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und grosser Herausforderungen für die Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt. Mit weiteren Investitionen in F&E und Innovation, mit Spitzentechnologien in den Bereichen Klima-Intelligenz und KI für die landwirtschaftliche Unterstützung und mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und regenerative Landwirtschaft wollen wir bei xFarm Technologies weiterhin die effektivsten und fortschrittlichsten Instrumente für dieses Szenario bereitstellen «, sagt Matteo Vanotti, CEO von xFarm Technologies. – Mit Freude kündigen wir diese Finanzierungsrunde an und sind stolz darauf, hochkarätige Partner wie Partech, Mouro Capital und all die anderen Investoren zu haben, die uns ihr Vertrauen schenken. Mit ihrer Unterstützung werden wir weiterhin Innovationen fördern und die Digitalisierung in der Lieferkette forcieren. So können Landwirte ihre Betriebe noch effizienter und nachhaltiger bewirtschaften.»

«Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich AgTech», kommentieren Rémi Said und Arnaud Minvielle, General Partner von Partech : «Wir sind davon überzeugt, dass xFarm Technologies mit seiner hochmodernen Technologielösung, seinem innovativen Weg zur Marktreife, seinem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Landwirte und seinem globalen Markt das Zeug dazu hat, ein weltweit führender Anbieter von Agrarmanagement-Software und ein wichtiger Akteur bei der Umgestaltung der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu werden. Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, diese Reise mit xFarm Technologies und seinem sehr talentierten Team antreten zu dürfen.»

«Als Fintech-Investoren glauben wir, dass die Mission von xFarm Technologies, die Digitalisierung des Agrarsektors, mit der Tatsache übereinstimmt, dass ihr Produkt ein hervorragender Ausgangspunkt ist, um die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen», betont Manuel Silva Martínez, General Partner von Mouro Capital .»Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Matteo und seinem Team bei der Weiterentwicklung ihrer Vision im Bereich unserer Kernkompetenzen». (xFarm/mc/hfu)

xFarm Technologies