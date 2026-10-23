Yann LeCun und der Chef von Mistral investieren in das Schweizer Robotik-Startup Enact

Zürich – Inact Intelligence, ein Startup im Bereich „Physical AI“ mit Sitz in Zürich, hat mit einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 26,68 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) den Stealth-Modus verlassen – eine der bislang grössten Pre-Seed-Finanzierungen in Europa.

An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich die institutionellen Investoren redalpine, Notion Capital und firstminute capital sowie eine Reihe namhafter Angel-Investoren, darunter Arthur Mensch, Gründer von Mistral, Yann LeCun, Gründer von AMI Labs und ehemaliger Chief AI Scientist bei Meta, sowie Andrew Lonsberry, Gründer von Path Robotics.

„Wir sind sehr begeistert von Enacts Ansatz, orthogonale Daten zu nutzen, um bestehende Modelle zu verbessern und einen Datenvorsprung aufzubauen.“, sagte Dr. Harald Nieder, geschäftsführender Gesellschafter von redalpine.

Enact wurde im März 2026 von Manuel Yves Galliker gegründet und entwickelt Roboter, die nicht nur ihre Umgebung sehen, sondern auch physisch wahrnehmen können, was geschieht, wenn sie mit ihr interagieren. Vor der Gründung von Enact leitete Galliker das Software-Team für den humanoiden Roboter NEO bei 1X, half beim Aufbau des KI-Teams von 1X im Silicon Valley und arbeitete anschliessend im Robotiklabor Physical Intelligence.

Das zentrale Argument von Enact lautet, dass die meisten Roboter heutzutage fast ausschliesslich auf das Sehen angewiesen sind, um ihre Umgebung wahrzunehmen, was ihre Fähigkeit einschränkt, Objekte zuverlässig zu handhaben oder effizient aus Erfahrungen zu lernen. Bestehende Lösungen zur haptischen Wahrnehmung, die Roboter um Kraft- und Tastsinn erweitern, sind entweder zu kostspielig oder zu empfindlich für einen sinnvollen industriellen Einsatz.

Um diese Herausforderung im Bereich der physikalischen KI zu bewältigen, überdenkt Enact den gesamten Stack neu – von Modellarchitekturen und Datenpipelines bis hin zu den Aktuatoren und Sensoren, die das Modell mit Daten versorgen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die auf punktförmige Kraftsensoren setzen, erfassen die Roboter von Enact Kraftdaten direkt von den Aktuatoren selbst – ähnlich wie Menschen Spannung eher über ihre Muskeln als ausschliesslich über ihre Fingerspitzen wahrnehmen.

Manuel Yves Galliker, CEO und Gründer von Enact Intelligence, sagte: „Im Gegensatz zu den Anfängen der LLMs hat die physische KI den Vorteil, dass sie auf bereits vorhandenen, soliden Fähigkeiten in den Bereichen logisches Denken, Sprache und Bildverarbeitung aufbauen kann. Anstatt zu versuchen, alle Daten zu sammeln, die erforderlich sind, um einem Roboter Allgemeinwissen über die Welt beizubringen, können wir auf bestehenden Modellen, wie beispielsweise Videomodellen, aufbauen und diese so anpassen, dass sie Roboteraktionen zur Interaktion mit der realen Welt generieren. Wir befassen uns also mit der Fähigkeit, effizient aus Erfahrungen zu lernen und Aufgaben zuverlässig auszuführen – beides setzt voraus, dass das Modell die Physik des Roboters und die jeweilige Aufgabe versteht..“

Dieser Ansatz, so argumentiert Galliker, werde zur Entwicklung „eines propriozeptiven Nervensystems und der dafür zuständigen Hirnrinde“ führen, wodurch die Fingerfertigkeit durch eine Kraftwahrnehmung des gesamten Körpers auf einem Kosten- und Realitätsniveau gelöst werde, das für den industriellen Massstab geeignet sei.

Das zwölfköpfige Team von Enact besteht aus Ingenieuren, die zuvor bei DeepMind, 1X, Amazon Robotics, Helsing, Physical Intelligence und der ETH Zürich tätig waren. Neben der Finanzierungsrunde gab das Unternehmen bekannt, dass Philip Kneis, ein ehemaliger DeepTech-Investor bei redalpine, die Leitung des Wachstumsbereichs übernehmen wird.

„Das Silicon Valley ist seit jeher sehr stark in den Bereichen Software und KI, doch es mangelt dort an Fachkräften in den Bereichen Robotik und Hardware-Entwicklung. Angesichts der aktuellen Begeisterung für Robotik wetteifern viele Investoren um die wenigen verfügbaren Talente. Wir werden unsere KI-Erfahrung aus dem Silicon Valley mitbringen und sie mit dem lokalen Talentpool in Zürich kombinieren. Das ist die Erfolgsformel.“, fügte Galliker hinzu.

Das neue Kapital soll dazu dienen, das Team bis Ende 2027 auf das Fünffache zu vergrössern, die Hardware- und F&E-Pipelines voranzutreiben und die Roboter gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern in den Bereichen Fertigung, Infrastruktur, Einzelhandel und Lebensmittelverarbeitung auf den Markt zu bringen. (EU-Startups/mc/hfu)

Inact Intelligence