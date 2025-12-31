Zahl der Firmenkonkurse klettert 2025 noch einmal deutlich

Zürich – In der Schweiz sind 2025 massiv mehr Firmen konkurs gegangen als in 2024, als bereits ein Rekordniveau erreicht worden war. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung. Auch die Firmengründungen erreichten einen neuen Höchstwert.

Insgesamt nahmen die Firmenkonkurse im Jahr 2025 um über 30 Prozent auf 14’958 zu, wie der Gläubigerverband Creditreform am Mittwoch mitteilte. Vier von fünf Pleiten resultierten aus Insolvenzverfahren und ein Fünftel aus Löschungen wegen Organisationsmängeln.

Creditreform führt den starken Anstieg auf eine Gesetzesänderung zurück. Denn seit Anfang 2025 müssen die öffentliche Hand und Betriebe des öffentlichen Rechts Unternehmen auf Konkurs betreiben. Sie werden damit privaten Firmen gleichgestellt.

Die zuvor noch mögliche «Betreibung auf Pfändung» habe in vielen Fällen nur den Effekt gehabt, längst konkursreife Firmen am Leben zu erhalten, so der Verband. Die Änderung habe nun zu einer Marktbereinigung geführt, denn die überwiegende Mehrheit der 3’500 zusätzlichen Konkurse dürfte eine Folge dieser Gesetzesanpassung gewesen sein.

Allerdings sei diese Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen, denn mehrere Kantone würden mit weiter gesunkenen Firmenkonkursen dem Trend hinterherhinken. Es bestehe offenbar noch beträchtlicher Nachholbedarf.

Auch Privatinsolvenzen mit neuem Rekord …

Im letzten Jahr gingen nicht nur mehr Firmen, sondern auch mehr Privatpersonen Konkurs. Die Zahl der Privatkonkurse stieg laut Creditreform um knapp 12 Prozent auf über 9’800. Dafür seien hauptsächlich die von den Nachkommen Verstorbener ausgeschlagenen Nachlasse verantwortlich.

Gebrochen sei zudem der Trend zu weniger Konkursen von lebenden Privatpersonen, was an Nachholeffekten aus der Coronakrise liegen könnte. Denn seinerzeit hätten auch konkursgefährdete Privatpersonen von staatlichen Unterstützungsmassnahmen profitiert.

… ebenso Firmengründungen

2025 brachte auch einen neuen Spitzenwert an neu gegründeten Firmen. Die Zahl zog gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent auf über 55’600 an, wie Creditreform gestützt auf Zahlen des Institut für Jungunternehmen (IFJ) schreibt. Gegenüber dem Stand von vor zehn Jahren erhöhte sich der Wert gar um mehr als ein Drittel.

Da die Anzahl gelöschter Firmen im Vergleich dazu unterproportional zunahm, ergab sich bei den Firmen ein Nettowachstum von mehr als 6 Prozent auf über 21’700. (awp/mc/ps)

Creditreform