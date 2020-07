Zak geht mit weiteren Angeboten in die Offensive

Basel – Die Smartphone-Bank Zak zählt nun über 35’000 Nutzer. Jetzt soll die App noch attraktiver werden: Der Bearbeitungszuschlag von 2% auf Zahlungen in Fremdwährungen entfällt. Damit kommt Zak einem wichtigen Bedürfnis der Zak Kundinnen und Kunden entgegen. Ein weiteres Highlight ist ist eine dreimonatige kostenlose Nutzung der Hotelcard, über welche Hotels in der Schweiz und dem angrenzenden Ausland vergünstigt (zum Teil bis zu 50%) gebucht werden können.

Zak zählt in der Zwischenzeit mehr als 35 000 Nutzer und wächst damit kontinuierlich weiter. Um mehr über das Nutzungsverhalten und die Bedürfnisse zu erfahren, hat die Bank Cler im Frühjahr eine Umfrage bei den Nutzern durchgeführt, an welcher sich nahezu 1600 Personen beteiligt haben. Der grösste Wunsch bezüglich der Funktionen und Services war das gebührenfreie Bezahlen im Ausland an den Akzeptanzstellen von Visa respektive Mastercard. Die Bank Cler hat entschieden, diesem Bedürfnis der Zak-Nutzer entgegen zu kommen und belastet ab sofort keine Gebühren oder Aufschläge bei Zahlungen im Ausland mehr. Voraussetzung ist, dass die Auslandszahlung mit der virtuellen VISA Prepaidkarte in der jeweiligen Lokalwährung des Landes erfolgt. Die Abrechnung der Zahlung erfolgt zum jeweiligen tagesgültigen Referenzkurs.

Besonders vorteilhaft für die Nutzer ist die Tatsache, dass es keine Wochenendzuschläge oder eine Beschränkung auf niedrige Freibeträge gibt. Die Zahlungen im Ausland sind in unbegrenzter Höhe ohne Zuschläge möglich. Zudem stehen die drei grossen Mobile Payment-Systeme zur Verfügung, die letzten Herbst eingeführt wurden. Die Konditionen bleiben damit für die Zak-Nutzer klar, einfach und transparent – und auch preislich äusserst attraktiv. Denn: Zak ist in der Basis-Version kostenlos.

Hotelcard für 3 Monate gratis

Urlaub im eigenen Land oder dem grenznahen Ausland ist in der bevorstehenden Ferienzeit angesagter denn je. Dank einer Kooperation mit Hotelcard kann die Bank Cler Zak-Nutzern ein besonderes Angebot machen. Die Hotelcard kann bis 31. Juli für drei Monate kostenlos abonniert werden. Mit der Hotelcard können über 600 Hotels je nach Buchungszeitraum bis zu 50% günstiger gebucht werden. Darunter auch Luxushotels im Fünfsternebereich. Damit möglichst viele Interessenten in den Genuss kommen können, bietet Zak bis zu 10’000 Probe-Abos für bestehende oder neue Nutzer an.

Für 37% ist Zak das Hauptkonto

Die im Frühjahr durchgeführte Umfrage bei Zak-Nutzern hat weitere interessante Ergebnisse geliefert. So gaben 37% der Teilnehmer an, Zak als ihr Hauptkonto zu nutzen. Über 65% der Befragten nutzen Zak täglich oder mehrmals pro Woche. Besonders positiv bewertet wurde das gute Preis-/Leistungsver­hältnis von Zak (4.52 Punkte auf einer Skala mit max. 5 Punkten). Ebenfalls über 4 Punkte erhielten die Eigenschaften «ist einfach zu bedienen», «ist zuverlässig und sicher» sowie «ist innovativ und modern». Die am meisten genutzte Funktionalität der App ist neben der Kreditkarte die Spartopf-Funktion, über welche für ein Sparziel Geld angespart werden kann.

Die positiven Ergebnisse der Umfrage bestätigten, dass eine konsequente Zusammenarbeit an der Ausgestaltung von Zak mit den Usern sinnvoll sei und dadurch eine hohe Akzeptanz geschaffen werde, schreibt die Bank Cler in einer Mitteilung.

Weitere Optimierungen und Services im zweiten Halbjahr

Um neuen Zak-Kunden das Onboarding zu erleichtern werde dieses im 2. Halbjahr noch einfacher, schneller und kundenfreundlicher. Das Onboarding wird neu jederzeit möglich sein, womit auch spontan ausserhalb der bankeigenen Servicezeiten ein Zak-Konto eröffnen werden kann. Zudem wird bis Ende des Jahres die eBill-Funktion in Zak integriert. (Bank Cler/mc)

Zak