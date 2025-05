ZKB ernennt Mario Crameri zum Leiter IT, Operations & Real Estate

Zürich – Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Mario Crameri (53) per 1. Juni 2025 als definitiven Leiter IT, Operations & Real Estate bestätigt. Seit dem 1. April 2025 ist Crameri bereits interimistisch in dieser Funktion tätig.

Bereits seit Ende 2021 war Mario Crameri in verschiedenen Beratungsfunktionen für die Zürcher Kantonalbank tätig. Seine Fach- und Führungserfahrung beläuft sich auf über 30 Jahre, insbesondere in den Bereichen IT & Operations bei international tätigen Banken. Crameri ist Gründer und Partner einer Beratungsboutique für digitale Transformation für Finanzdienstleister. Seine operative Funktion hat er bereits bei der Ernennung als interimistischer Leiter IT, Operations & Real Estate abgegeben. Von seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident wird er zeitnah zurücktreten.

Ursprünglich hat der schweizerisch-liechtensteinische Doppelbürger an der Universität Zürich Wirtschaftsinformatik studiert und in Informatik promoviert. Anschliessend war er rund 20 Jahre in führenden IT- und Business-Positionen tätig – unter anderem bei der Credit Suisse als CIO, bei der Swiss Universal Bank als Leiter IT & Operations und bei der Credit Suisse als Head Direct Banking und Mitglied der Geschäftsleitung; ebenfalls war er während vier Jahren bei Julius Bär CIO. (pd/mc/pg)