Zürcher Rothschild Bank verdient im ersten Halbjahr weniger

Zürich – Die Zürcher Rothschild Bank & Co. hat im ersten Semester 2024 weniger Gewinn erzielt. Konkret ging der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung um 26 Prozent auf 22,0 Millionen Franken zurück. Unter dem Streich sank der Reingewinn um 34 Prozent auf 17,2 Millionen Franken.

Neben einem leicht geringeren Geschäftsertrag (-2%) waren vor allem auch höhere Kosten (+6%) für den Rückgang verantwortlich, wie aus der am Mittwoch im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Erfolgsrechnung hervorgeht.

Der Erfolge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, dem grössten Bereich der Bank, stieg um 14 Prozent auf 66,6 Millionen Franken. Dagegen war der Erfolg aus dem Zinsgeschäft um 26 Prozent auf noch 34,8 Millionen Franken rückläufig. Auch das vergleichsweise kleine Handelsgeschäft kam unter dem Vorjahreswert zu liegen (-8%, 8,7 Mio Fr.). Die Bilanzsumme per Ende Juni lag bei 4,4 Milliarden Franken und knapp 2 Prozent höher als Ende Vorjahr.

Die auf Vermögensverwaltung spezialisierte Privatbank Rothschild Bank & Co. ist mit Niederlassungen in über 40 Ländern vertreten. Seit mehr als 200 Jahren befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. (awp/mc/pg)