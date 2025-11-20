Zuger Kantonalbank ernennt Marcel Wespi zum neuen Leiter Private Banking

Zug – Die Zuger Kantonalbank setzt mit ihrer neuen Strategie «gemeinsamzumziel2029» einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts. Mit Marcel Wespi übernimmt ab 1. Januar 2026 eine erfahrene interne Führungskraft die Leitung des Private Banking. Gemeinsam mit seinem Team soll er das Angebot für vermögende Kundinnen und Kunden gezielt stärken und weiterentwickeln.

Wespi ist seit 2023 für die Zuger Kantonalbank tätig. In dieser Zeit hat er das Team «Entrepreneurs & Executives» aufgebaut und erfolgreich positioniert. Das Team betreut Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte. Seit Ende Juni 2025 leitet er zusätzlich das Private Banking ad interim.

Die berufliche Laufbahn von Marcel Wespi ist geprägt von mehr als 25 Jahren Erfahrung im Investment Banking und im Vermögensverwaltungsgeschäft bei einer Grossbank, davon zehn Jahre in der Betreuung von sehr wohlhabenden Kundinnen und Kunden. Er verbindee fundierte Expertise im Private Banking mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und feinem Gespür für die Bedürfnisse vermögender Kundinnen und Kunden, schreibt die ZGKB in einer Medienmitteilung. (mc/pg)