Zurich mit Milliardenangebot für britischen Versicherer Beazley

Zürich – Die Zurich-Gruppe streckt die Fühler nach dem britischen Spezialversicherer Beazley aus. Klappt die Milliardenübernahme, dann würde die Zurich im Bereich Specialty Insurance laut eigenen Angaben zu einem weltweit führenden Anbieter aufsteigen.

Nach dem vom Beazley-Verwaltungsrat als «signifikant unterbewertet» zurückgewiesenen ersten Angebot, bietet die Zurich den Aktionärinnen und -Aktionären neu 1280 britische Pence je Aktie, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Davor seien 1230 Pence in bar geboten worden.

Milliardenübernahme in Grossbritannien

Gemessen an den zum Kauf vorgesehenen Aktien hätte das neue Angebot einen Wert von knapp 7,8 Milliarden Pfund oder gut 10 Milliarden US-Dollar. Der neu gebotene Preis entspreche gegenüber dem am Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs der Beazley-Titel einer Prämie von 56 Prozent.

Den Beazley-Aktionären biete sich die Chance, auf eine sofortige und sichere Barzahlung für ihre Investition, macht Zurich für das Angebot Werbung. Das Angebot würde über das Niveau hinausgehen, welches Beazley in einem angemessenen Zeitraum durch die Umsetzung seiner Strategie erreichen könne.

Noch ist aber nicht klar, ob der Deal auch tatsächlich über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben durch die Zusammenführung zweier sich ergänzender Geschäftsteile ein weltweiter Marktführer im Bereich Specialty-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.

Ausbau der Spezialversicherungen

Die Transaktion stehe im Einklang mit den von Zurich am Investorentag im November dargelegten strategischen Prioritäten, hiess es weiter. Der Konzern hatte jüngst eine Global Specialty Einheit geschaffen. Dieses Geschäft umfasse heute eine «signifikante Grösse», wobei bereits im Jahr 2024 Prämien im Umfang von rund 9 Milliarden Dollar eingenommen wurden, so die Mitteilung.

Finanzieren will Zurich den Zukauf durch den Einsatz bestehender Barmittel und mit neuen Schuldinstrumenten. Ein allfälliger, verbleibender Betrag werde durch eine Aktienplatzierung bereitgestellt. Unter dem Strich soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 der Zurich beitragen, wie es hiess. (awp/mc/pg)