Zurich Schweiz: Mauricio Pérez neuer Head of Brokers & Partnerships

Zürich – Mauricio Pérez (48) ist seit Anfang April 2025 neuer Head of Brokers & Partnerships von Zurich Schweiz und nimmt in dieser Rolle Einsitz in die Geschäftsleitung.

Dieser Karriereschritt ist das Resultat von gezieltem Talent-Management: Vor 25 Jahren hatte Pérez als Privat-, Vorsorge- und Firmenkundenberater auf der Generalagentur in Bern gestartet und in der Folge diverse zentrale Funktionen in der Organisation bekleidet, zuletzt als erfolgreicher Leiter der Marktregion Ost. Pérez spricht fünf Sprachen, ist diplomierter Betriebswirtschafter und absolvierte unter anderem an der Hochschule St. Gallen CAS-Weiterbildungen in Digital Insurance Transformation und in Insurance Management. An der Spitze von Brokers & Partnerships löste er Robert Gremli ab, der sich per Ende März 2025 in den Ruhestand verabschiedet hat. (Zurich/mc/hfu)