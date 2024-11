Zusammenarbeit zwischen Helvetia und Coinnect für besseren Kundenschutz und zur Optimierung der Bewertung von Cyber-Risiken

Basel / Mendrisio – Helvetia übernimmt die fortschrittliche Cyber-Insurtech-Plattform von Coinnect, um das Underwriting von Cyber-Risiken zu verbessern und die Minderung von Cyber-Risiken für Geschäftskunden zu unterstützen. Die Partnerschaft nutzt modernste KI und Cyber-Intelligenz, um eine umfassende Risikobewertung und kontinuierliche Überwachung zu bieten, was zu mehr Sicherheit und günstigeren Versicherungskonditionen für proaktive Kunden führt.

Ab Ende dieses Jahres wird Helvetia Schweiz die Cyber-Insurtech-Plattform von Coinnect einsetzen, um das Cyber-Risiko ihrer bestehenden und zukünftigen Geschäftskunden zu bewerten. Die Plattform nutzt fortschrittliche Cyber-Intelligence-Daten und künstliche Intelligenz und wird zusätzliche technische Informationen liefern, die den Underwriting-Prozess von Helvetia verbessern. Gleichzeitig kann Helvetia die Ergebnisse dieser einzigartigen Schwachstellenanalyse ihren Kunden kostenlos zur Verfügung stellen und so für diese einen Mehrwert schaffen.

Verbessertes Management von Cyber-Risiken

Zusätzlich zur Risikobewertung können Businesskunden von Helvetia zukünftig die Expertenunterstützung von Coinnect für detailliertere Cyber-Risikobewertungen und Risikominderungsdienste, einschliesslich kontinuierlicher Überwachung, in Anspruch nehmen. Dieser proaktive Ansatz wird die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Cyber-Risiken besser zu managen, was sich positiv auf ihre allgemeine betriebliche Widerstandsfähigkeit auswirkt.

Helvetia erkennt den Wert einer effektiven Risikominderung und bietet Unternehmen, welche die erweiterten Coinnect Services abonnieren, spezielle Versicherungskonditionen an. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem reduzierten Risiko zum Opfer von Cyberattacken zu werden und verbessern gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber derartigen Angriffen. Dies wiederum führt zu günstigeren Versicherungskonditionen. Diese aktuelle Kooperation unterstreicht das Engagement von Helvetia, proaktives Risikomanagement zu belohnen.

«Die Partnerschaft zwischen Helvetia und Coinnect unterstreicht unser Engagement, Innovationen im Bereich der Cyber-Versicherung voranzutreiben und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Bedrohungen zu verbessern», unterstreicht Andrea Genini, Senior Underwriter und verantwortlicher Projektleiter bei Helvetia. «Neben den unbestreitbaren Vorteilen für unsere Kundschaft hilft uns die Zusammenarbeit mit Coinnect auch, die Qualität unseres Portfolios und damit die Cyber-Resilienz des Wirtschaftsstandorts Schweiz weiter zu verbessern.»

«Wir sind stolz, mit Helvetia zusammenarbeiten zu können», sagt Massimiliano Rijllo, CEO von Coinnect. «Unsere Plattform wird den Kunden von Helvetia bessere Möglichkeiten zur Bewertung von Cyberrisiken und KI sowie zur Schadensbegrenzung bieten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um diese innovative Plattform auf den Schweizer Markt zu bringen.» (Helvetia/mc/ps)

Coinnect