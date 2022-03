Zwei chinesische Firmen planen Zweitkotierung in der Schweiz

Zürich – Gleich zwei chinesische Firmen liebäugeln mit einer Zweitkotierung in der Schweiz. Ihr Ziel ist es, Investoren aus dem Ausland zu gewinnen. Von der chinesischen Wertpapieraufsicht geplante Lockerungen machen diesen Schritt möglich.

Bereits am Dienstag hatte Sany Heavy Industry, einer der grössten Baumaschinenhersteller Chinas, seine Pläne offengelegt. Am Mittwoch zog Guoxuan High-Tech nach, eine Firma, die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lithium-Batterien und Energieübertragungssystemen spezialisiert ist.

Die Aktien der beiden Firmen sollen als Global Depository Receipts (GDR) an der SIX Swiss Exchange kotiert werden, hiess es in den jeweiligen Medienmitteilungen. Der Hauptmarkt von Sany ist die Shanghai Stock Exchange, Guoxuan ist an der Shenzhen Stock Exchange kotiert.

Finanzielle Details oder den Zeitpunkt der Kotierung nannte keines der Unternehmen. Die geplante Emission werde die Anteile der Hauptaktionäre nicht verwässern, hiess es lediglich.

Erste China-Firma in der Schweiz

Klappt die Kotierung, könnte Sany oder Guoxuan das erste chinesische Unternehmen werden, das im Rahmen eines erweiterten grenzüberschreitenden Listing-Programms in der Schweiz gehandelt wird.

China weitet derzeit sein Programm für grenzüberschreitende Börsenkotierungen in Europa aus, um mehr ausländisches Kapital für seine Märkte zu gewinnen.

Mitte Februar etwa hatte die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC erklärt, das sogenannte «Stock Connect»-Programm solle auch auf die Börsen in der Schweiz und Deutschland ausgeweitet werden. Bisher gilt es nur für die London Stock Exchange.

Schweizer Börse steht bereit

Die Schweizer Börse steht in den Starlöchern. «Auf unserer Seite ist alles bereit», sagte SIX-Sprecher Jürg Schneider zur Nachrichtenagentur AWP. Bis es mit der Kotierung so weit ist, müssten die Pläne der CSRC aber noch von den örtlichen Gremien genehmigt werden.

Die Schweizer Börse müsste für Sany noch nicht einmal ein neues Handelssegment einrichten. «Das GDR Listing Segment besteht schon seit 2007 – es wurde bisher nur noch nie in Anspruch genommen», sagte SIX-Sprecher Schneider.

Global Depository Receipts sind nach dem Vorbild der American Depository Receipts (ADR) entwickelte Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an Aktien verbriefen. Ein GDR kann sich auf eine, mehrere oder auch nur auf einen Aktienbruchteil beziehen. GDRs werden an Börsen weltweit stellvertretend für die Original-Aktie gehandelt. (awp/mc/pg)