Action eröffnet am 16. April 2026 einen Store in Chur

Chur – Action, der Non-Food-Discounter, heisst weitere Kunden in der Schweiz willkommen. Am 16. April 2026, ein Jahr nach Eröffnung des ersten Stores in der Schweiz, eröffnet das Unternehmen eine Filiale in Chur. Damit steigt die Gesamtzahl der Action-Stores in der Schweiz auf zwölf.

Ab 16. April 2026 können Kunden aus Chur und Umgebung vom Action-Konzept profitieren: 6’000 hochwertige und zunehmend nachhaltige Produkte in 14 Kategorien (von Wäsche und Reinigung und Körperpflege bis hin zu Spielzeug und Unterhaltung, Heimwerken oder Garten und Outdoor) zum niedrigsten Preis. Action führt jede Woche 150 neue Produkte ein und sorgt so für ein relevantes Sortiment. Der Preis von 1’500 Action-Produkten liegt unter zwei Franken.

«Wir freuen uns sehr, nur ein Jahr nach der Eröffnung unseres ersten Stores in der Schweiz bereits den 12. Store eröffnen zu können. Unsere Kundinnen und Kunden haben uns in den vergangenen Monaten herzlich empfangen. Dieser Erfolg basiert auf unserem starken Konzept und dem grossen Engagement unserer Teams, auf das wir sehr stolz sind. Mein besonderer Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Lieferanten sowie allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben», sagt Grégory Rodet-Loew, General Manager Action in der Schweiz.

Massnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit

Action investiert kontinuierlich in die Produktqualität und Nachhaltigkeit. So werden aktiv die Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Betrieb reduziert. Die Action-Stores werden ohne Gas betrieben und alle Stores, Büros und Vertriebszentren sind zu 100 % mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Es werden klare Lieferanten- und Beschaffungsstandards eingehalten. Produkte werden durch die Reduzierung ihres CO2-Fussabdrucks und die Erhöhung ihrer Kreislaufwirtschaft verbessert. Beispiele hierfür sind alle Baumwollprodukte der Eigenmarke und der White-Label-Produkte, die nachhaltig beschafft werden – 99 % im Rahmen des «Better Cotton»-Programms und die restlichen 1 % als Bio-Baumwolle. 100 % des in den Produkten verwendeten Holzes stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, entweder nach FSC® oder PEFC. Der gesamte Kakao, der in Produkten der Eigenmarke Action verwendet wird, ist seit 2022 Fairtrade-zertifiziert.

Der neue Store ist geräumig, leicht zugänglich und umfasst 1015Quadratmeter. Action hat ein Team von 12 Mitarbeitenden für die Führung des Stores eingestellt. Dieser befindet sich an der Kalchbühlstrasse 16, 7000 Chur. Der Store ist ab dem 16. April 2026 geöffnet: Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr, Samstag von 08:00 bis 18:00 Uhr. (Action/mc/hfu)