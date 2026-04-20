Graubünden: Kantonsbeiträge für das Projekt «InnHub» in La Punt und für die Erschliessung mit Ultrahochbreitband in der Region Surselva

Chur – Die Regierung gewährt der Innhub La Punt AG an die Realisierung des Innovationszentrums InnHub La Punt einen Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal 3,9 Millionen Franken unter dem Titel systemrelevante Infrastrukturen und einen Kantonsbeitrag von maximal 8,01 Millionen Franken an die Erschliessung der Region Surselva mit Ultrahochbreitband (UHB).

Beim Innovationszentrum InnHub La Punt in der Gemeinde La Punt Chamues-ch handelt es sich hinsichtlich Grösse und architektonischer Umsetzung um ein ausserordentliches Bauvorhaben. Das Innovationszentrum soll Menschen verbinden und Raum sowie Zeit für Co-Kreation, Innovation und Transformation für innovationsorientierte Organisationen, Unternehmen, Remote-Arbeitende und Workation-Gäste bieten. Es umfasst unter anderem Hotelzimmer, bewirtschaftete Zweitwohnungen, ein Restaurant, Tagungsräumlichkeiten, Sport- und Wellnesseinrichtungen und ein Sportgeschäft. Die Eröffnung ist im vierten Quartal 2028 geplant. Das Projekt ist mit Investitionskosten von 117,5 Millionen Franken veranschlagt.

(Bild: © Innhub La Punt)

Digitale Transformation in der Surselva gezielt weiter vorantreiben

Mit dem Kantonsbeitrag soll die Erschliessung der Region mit zukunftsfähigen UHB-Infrastrukturen mit Geschwindigkeiten von über 100 Mbit/s ermöglicht werden. Dies schafft die Voraussetzung, die digitale Transformation in der Surselva gezielt weiter voranzutreiben. In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an schnellen Breitbandverbindungen sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen infolge datenintensiver Technologien und Anwendungen stetig angestiegen. Eine angemessene Versorgung der Regionen im Kanton Graubünden mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen ist somit von grosser Bedeutung für eine erfolgreiche digitale Transformation und die Attraktivität des Kantons als Unternehmens-, Arbeits- und Wohnstandort. Um die Erschliessung der Regionen mit leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen zu fördern, unterstützt der Kanton den Ausbau von Ultrahochbreitband mit Mitteln aus dem Verpflichtungskredit für systemrelevante Infrastrukturen. (gr/mc/hfu)