Laax – Der AI Mountain Summit ist der zentrale Treffpunkt für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, mitten in der Bündner Bergwelt von LAAX.

Hochkarätige nationale und internationale Speakerinnen und Speaker sowie ein exklusives, sorgfältig kuratiertes Publikum machen den AI Mountain Summit zu einem zentralen Treffpunkt für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Im Fokus stehen strategisch relevante Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, deren Auswirkungen auf Führung, Governance und Wettbewerbsfähigkeit sowie konkrete Best Practices aus erster Hand. Ziel ist es, Orientierung zu schaffen, fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern und den Austausch auf Augenhöhe zu ermöglichen, um die digitale Zukunft aktiv zu gestalten.

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