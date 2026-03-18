Auszeit ohne WLAN: Ferien im Maiensäss 

Im Maiensäss gibt es keinen Roomservice oder ein WLAN-Passwort – dafür knisterndes Feuer im Ofen, den Duft von altem Holz und Abende, an denen der Sternenhimmel das einzige Unterhaltungsprogramm ist. Eines haben alle Maiensässe gemeinsam: Sie sind rar und heiss begehrt. Früh buchen lohnt sich.

Ein abgelegener Gebirgshang, knarrende Holzbalken, ein Feuer im Ofen und eine Aussicht, die Sie mit niemandem teilen müssen? Ein Maiensäss versetzt Sie ins authentische Leben zwischen Alp und Tal – einfach und idyllisch.

Früher waren sie Stall und Stube für Bauernfamilien, die ihr Vieh im Frühling und Herbst dort weiden liessen. Heute sind sie Zeugen der ausgeklügelten Dreistufenwirtschaft in den Bergen. Die Maiensässe sind authentische Rückzugsorte mit Charme. Und sie schenken ein Stück Einfachheit zurück. Wer in einer Berghütte übernachtet, erlebt Graubünden in seiner pursten Form.

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