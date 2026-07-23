Graubünden: Berufliche Grundbildung und Talente in Sport, Musik/Kunst

Chur – Im Rahmen der Weiterentwicklung der Talentförderung in der beruflichen Grundbildung hat der Kanton Graubünden das Konzept «Berufsbildung und Talente» vollständig überarbeitet.

Das Konzept sowie ein Massnahmenkatalog zeigen auf, wie die Talentförderung in der beruflichen Grundbildung in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickelt werden soll.

Breite Analyse als Grundlage für die Weiterentwicklung

Das neue Konzept basiert auf einer umfassenden Situationsanalyse, einem Vergleich mit anderen Kantonen sowie der Einbindung zentraler Anspruchsgruppen. Dazu gehörten Talente, Lehrbetriebe, Berufsfachschulen, Anbieter überbetrieblicher Kurse sowie Organisationen aus Sport, Musik und Kunst. Die Analyse bestätigte das hohe Engagement aller Beteiligten und verdeutlichte zugleich Optimierungspotenziale.

Aus dem Konzept wurden 16 Massnahmen erarbeitet, priorisiert und in konkrete Umsetzungsprojekte überführt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der frühzeitigen und verlässlichen Beratung von Talenten. Die Stärkung des Beratungsnetzwerks, der Ausbau flexibler Lern- und Prüfungsmodelle sowie die bessere Vernetzung/Sichtbarkeit talentfreundlicher Lehrbetriebe sind weitere Fokusthemen.

Der Massnahmenkatalog dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage für die schrittweise Umsetzung in den kommenden Jahren. Ziel ist es, Talente über alle Bildungsstufen hinweg verlässlich zu begleiten und die Talentförderung nachhaltig weiterzuentwickeln. Damit wird nicht nur die Zukunft der Talente gestärkt, sondern auch die Attraktivität der beruflichen Grundbildung im Kanton.

Das Konzept «Berufsbildung und Talente» sowie der Massnahmenkatalog sind auf der Webseite des Amts für Berufsbildung verfügbar: Berufsbildung und Talente (gr/mc/hfu)