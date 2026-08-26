«Beständig in Bewegung.» Neue Ausgabe des GKB Magazins «HORIZONTE»

Chur – Was bleibt, wenn sich vieles verändert? Die neue Ausgabe von «HORIZONTE» der Graubündner Kantonalbank (GKB) geht dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven nach – von künstlicher Intelligenz und Finanzmärkten bis zu Architektur, Unternehmertum und Menschen, die Graubünden prägen.

Veränderung gehört zum Alltag. Technologien entwickeln sich weiter, Märkte reagieren auf neue Rahmenbedingungen, Unternehmen passen sich an. Gleichzeitig gibt es Dinge, deren Wert gerade darin liegt, dass sie Bestand haben. Wie gelingt es also, sich zu verändern, ohne das Wesentliche aufzugeben?

Eine Antwort findet sich gleich zu Beginn bei Anna Walti, 28-jährige Lokführerin der Rhätischen Bahn. Auf der Strecke zwischen Chur und Ilanz erzählt sie von Verantwortung, Verlässlichkeit und der Faszination für ihren Beruf. Technik und Arbeitsmittel haben sich verändert, doch ihr Anspruch ist derselbe geblieben: Menschen sicher ans Ziel zu bringen. Beständigkeit bedeutet für Walti deshalb nicht Stillstand. Neue Technologien und Herausforderungen gehören ebenso dazu wie Verantwortung, Teamgeist und Verlässlichkeit.

Auch Nicholas Jäggi, der das Churer Familienunternehmen Jäggi Uhren & Juwelen in vierter Generation führt, kennt dieses Spannungsfeld. Seit der Gründung 1923 hat sich vieles verändert. Geblieben sind persönliche Beziehungen und das Vertrauen der Kundschaft. Langfristiger Erfolg bedeutet für Jäggi, Bewährtes zu bewahren und sich gleichzeitig weiterzuentwickeln.

Um Veränderung und Beständigkeit geht es auch im Gespräch mit dem Bündner Architekten Gion A. Caminada. Gute Architektur, so seine Haltung, entsteht weder durch starres Festhalten an der Vergangenheit noch durch Veränderung um ihrer selbst willen. Entscheidend sei, einen Ort genau wahrzunehmen und Bestehendes zeitgemäss weiterzudenken.

Das Thema «Beständig in Bewegung» zieht sich bis in den Finanzteil des Magazins. Der Experte Fabio Canetg untersucht, wie künstliche Intelligenz die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank beeinflussen könnte. Daniel Lüchinger, Chief Investment Officer der GKB, analysiert in seiner Kolumne, weshalb die Märkte optimistisch bleiben – und weshalb Anlegerinnen und Anleger dennoch vorsichtiger agieren sollten.

Die nächste Rubrik widmet sich der Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren? Die Antwort fällt bewusst unspektakulär aus. Nicht der perfekte Einstieg sei entscheidend, sondern die Fähigkeit, einer passenden Strategie langfristig treu zu bleiben. Geduld, Disziplin und Zeit können wichtiger sein als der Versuch, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusehen.

Damit verbindet das Magazin Finanzthemen mit Geschichten aus dem Alltag und aus Graubünden und verdeutlicht die Rolle der GKB: Die Bank ist Teil der Region, die sie in ihrem Magazin porträtiert. Die Wertschöpfungsstudie etwa zeigt ihren Beitrag als Arbeitgeberin, Finanzierungs- und KMU-Partnerin sowie als Partnerin von Kultur und Gesellschaft. Und in der Rubrik «Über viele Jahre verbunden» erzählen fünf GKB Mitarbeitende, wie sich Bank, Arbeitswelt und Kundenbedürfnisse verändert haben – und was geblieben ist: persönliche Beziehungen, Vertrauen und Zusammenhalt.

«Beständig in Bewegung» ist damit mehr als ein Titel. Die neue Ausgabe von «HORIZONTE» zeigt, dass Beständigkeit und Veränderung keine Gegensätze sein müssen. Sie können sich gegenseitig bedingen – an der Börse ebenso wie im Berufsleben, in Unternehmen, in der Architektur und in einer Region, die sich ständig weiterentwickelt. Jetzt die neue Ausgabe von «HORIZONTE» entdecken oder kostenlos abonnieren. (GKB/mc/hfu)