Liontrust: Globaler Aktienausblick für 2. Halbjahr von Mark Hawtin

In der neuesten Ausgabe des vierteljährlichen Newsletters „The Future Strategist“ geben Mark Hawtin und das Liontrust Global Equities-Team einen Ausblick auf die Marktentwicklung für das zweite Halbjahr und äussern sich zu einer Reihe aktueller Themen.

Themen sind unter anderen:

Kommentar zum 2. Quartal 2026

Raumfahrtbranche: «Bis ans Ende der Welt und noch weiter!» – Buzz l’Eclair: Was sagt uns der vielbeachtete Börsengang von SpaceX über Investitionen in der Raumfahrtbranche und der KI, und welche Auswirkungen hat dies auf die Märkte?

Der Teufelskreis der KI-bezogenen Verschuldung und seine Auswirkungen auf den US-Anleihemarkt

Werden Robotaxis bald Teil unseres Alltags sein?

Der Neustart der Erdölexploration

Wenn die Bewertungen zurückhaltender werden

Ein klarerer Blick auf den indischen Fertigungssektor

Mark Hawtin, Leiter des Liontrust Global Equities Team:

„Der Ausblick für das zweite Halbjahr 2026 wird davon abhängen, ob sich der KI-Trend fortsetzt oder nicht. Makroökonomische Ereignisse, Zinssätze und das allgemeine Wirtschaftswachstum spielen zwar am Rande eine Rolle, sind jedoch nur Nebenschauplätze gegenüber der absoluten Macht, die die Märkte in den USA, Südkorea und Taiwan antreibt.“

„Wir glauben, dass die Dominanz des Privatanlegertums (in den USA gibt es mittlerweile über 100 Millionen Online-Handelskonten) in Verbindung mit passiven Kapitalflüssen die Abstimmungstrends noch verstärkt hat. Es dauert länger, bis sich die Fundamentaldaten wieder durchsetzen. In diesem Umfeld versuchen wir, Chancen für Alpha am Markt zu finden und gleichzeitig den Strömungen der Mainstream-Themen aus dem Weg zu gehen. Jeder, der im Meer schwimmt, ist sich der Gefahren von Strömungen wohl bewusst. Die gängige Vorgehensweise, damit umzugehen, besteht darin, ruhig zu bleiben, nicht direkt gegen die Strömung zu schwimmen, parallel zum Ufer zu schwimmen, bis man aus der Strömung heraus ist, und dann schräg zurückzukehren. So ist es auch mit den heutigen Märkten!“

„Wir glauben, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wann die AI-Wachstumswerte nachgeben werden. Es ist wie eine Strömung; wer dagegen ankämpft, begibt sich in Gefahr – Fundamentaldaten stehen der Herdenmentalität gegenüber. Bleiben Sie stattdessen ruhig, meiden Sie die Strömung und suchen Sie die ruhigeren Gewässer auf, in denen es zahlreiche Anlagechancen gibt und sich offenbar neue, rotierende Trends abzeichnen.“

„Aus geografischer Sicht sehen wir weiterhin Vorteile in einer Diversifizierung, wobei Europa, Japan und die Schwellenländer zahlreiche interessante Chancen bieten.“ (Liontrust/mc/hfu)

Newsletter „The Future Strategist“