Die Bündner Regierung unterstützt die digitale Plattform «Support your Locals» mit 138’777 CHF

Chur – Die Regierung gewährt dem Verein Marktplatz und Zentrumsort Thusis an das Digitalprojekt «Support your Locals Application» (SYL App) einen Kantonsbeitrag von 138 777 Franken. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit 411’193 Franken veranschlagt.

Die «SYL App» ist eine digitale Plattform zur Stärkung des lokalen Gewerbes und zur Unterstützung regionaler Vereine. Der Kern der Marktleistung besteht darin, dass teilnehmende Betriebe ihre Angebote, Vergünstigungen oder Sponsoringbeiträge in der App hinterlegen können. Mitglieder der angeschlossenen Sport-, Kultur- und Freizeitvereine können diese Angebote anschliessend einsehen. Je nach Branche und Marge sind unterschiedliche Modelle möglich, beispielsweise ein fixer Sponsoringbeitrag pro Einkauf, ein prozentualer Beitrag an einen Verein oder eine Kombination mit einem Kundenvorteil.

Zielkunden sind regionale Gewerbevereine und andere Gruppierungen von Betrieben, da die Einführung in grösseren regionalen Einheiten effizient und kostengünstig erfolgen kann. Ergänzend können sich auch Einzelbetriebe der Plattform anschliessen. Für die teilnehmenden Betriebe entsteht ein einfaches und flexibel steuerbares Instrument zur Kundenbindung, zur Aktivierung des Einkaufs vor Ort und zur Kommunikation von Aktionen. Das Geschäftsmodell basiert auf einem einfachen Abomodell. Mit der schrittweisen Ausweitung auf weitere Regionen und Betriebe soll ein nachhaltig tragfähiger Betrieb aufgebaut werden. Ergänzend zur Kernfunktion kann die Plattform weitere digitale Dienstleistungen wie Newsbeiträge, Kontaktmöglichkeiten, Chatfunktionen, Gutscheinhandling und Terminbuchungen integrieren. Damit digitalisiert und vereinfacht das Projekt bestehende Sponsoring- und Kommunikationsprozesse, stärkt die regionale Wertschöpfung und unterstützt die digitale Transformation im Kanton Graubünden. (gr.ch/mc/hfu)

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