Vier Talente aus dem Ausbaugewerbe reisen nach Shanghai an die WorldSkills

Bern – Die 48. Ausgabe der Berufsweltmeisterschaften WorldSkills findet vom 22. bis 27. September 2026 in der chinesischen Metropole Shanghai statt. Von den Berufen der Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle messen sich vier junge Fachkräfte mit den besten Nachwuchstalenten der Welt: Elektroinstallateur Kilian Moser aus Grindelwald, Sanitärinstallateur Matthias Steiner aus Lyssach sowie die beiden Schreiner Silvan Reichen aus Frutigen und Augustin Mettraux aus Fontainemelon.

Ende September steht mit den WorldSkills in Shanghai ein bedeutender Event für die Schweizer Berufsbildung bevor. An den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften wird die Schweizer Delegation mit 42 Nachwuchstalenten nach Shanghai reisen. Diese treten in 38 Skills gegen rund 1’400 Teilnehmende aus über 60 Ländern an.

Eine Branche, die international mithalten kann

Mit über 30′ ‚000 Lernenden gehört die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle nicht nur zu den Branchen mit den meisten Lernenden der Schweiz, sondern garantiert auch praxisnahe und zukunftsgerichtete Karrierewege. Dass die Schweizer Nachwuchskräfte aus dem Ausbaugewerbe auch international mithalten können, bewiesen sie an den letzten WorldSkills in Lyon: Unter den insgesamt 15 Schweizer Medaillen gingen fünf an das Ausbaugewerbe und die Gebäudehülle. An diesen Erfolg wollen die vier diesjährigen Wettkämpfer nun anknüpfen:

Augustin Mettraux , Schreiner EFZ (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie FRECEM) aus 2052 Fontainemelon (NE)



, Schreiner EFZ (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie FRECEM) aus 2052 Fontainemelon (NE) Kilian Moser , Elektroinstallateur EFZ (EIT.suisse) aus 3816 Grindelwald (BE)



, Elektroinstallateur EFZ (EIT.suisse) aus 3816 Grindelwald (BE) Matthias Steiner , Sanitärinstallateur EFZ (Suissetec) aus 3421 Lyssach (BE)



, Sanitärinstallateur EFZ (Suissetec) aus 3421 Lyssach (BE) Silvan Reichen, Schreiner EFZ (Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM) aus 3714 Frutigen (BE)

Der Countdown läuft

Bis zu den WorldSkills stehen für die jungen Fachkräfte nebst ihrer beruflichen Tätigkeit intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Gemeinsam mit seinem Experten bereitet sich jeder Kandidat individuell auf den bevorstehenden Wettkampf vor, repetiert und erweitert sein Fachwissen und feilt an seinen Arbeitstechniken. Zudem stehen mehrere Team-Weekends mit dem gesamten SwissSkills National Team auf dem Programm. Im Vordergrund stehen dort mentale Stärke, Teamgeist und Durchhaltewille. (Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle /mc/ps)

Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle

Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle von Bauenschweiz repräsentiert alle Gewerbe, die sich um den Innenausbau und die Gebäudehülle kümmern. Darunter fallen beispielsweise Gebäudetechniker, Metallbauerinnen, Maler, Gipserinnen, Elektriker, Holzbauerinnen, Schreiner und viele weitere. Insgesamt werden im Bereich Ausbau und Gebäudehülle über 160 000 Arbeitnehmende beschäftigt sowie mehr als 30 000 Lernende ausgebildet.

Bauenschweiz als Stimme der Schweizer Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft trägt 12 % zur gesamten schweizerischen Wirtschaftsleistung bei und beschäftigt rund 465 000 Fachkräfte. Als Dachorganisation bündelt Bauenschweiz die Interessen der knapp achtzig Verbände und bringt damit die Stimme der Wertschöpfungskette in Bern ein.