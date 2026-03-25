Inventx lanciert AI-Models as a Service in der souveränen ix.Cloud

Chur – Inventx erweitert ihr KI-Portfolio und ermöglicht ihrem anspruchsvollen Kundensegment der Finanz- und Versicherungsdienstleister mit AI-Models as a Service den sicheren und souveränen Betrieb von Large Language Models, Small Language Models und klassischen Machine Learning Modellen in der hauseigenen ix.Cloud. Inventx-Kunden können mit diesem Service KI Use Cases mit sensiblen Daten in einer vollständig kontrollierbaren Umgebung realisieren.

Mit AI-Models as a Service stellt Inventx eine Lösung bereit, die es ihren Kunden ermöglicht, KI-Modelle flexibel auszuwählen, zu kombinieren oder bei Bedarf auszutauschen. Unabhängig von Entwickler und Use Case können Open Source Modelle zeitnah bereitgestellt und produktiv nutzbar gemacht werden. Durch die souveräne Infrastruktur der ix.Cloud lassen sich so sensible Daten sicher für Training und Automatisierungen nutzen. Finanz- und Versicherungsinstitute können somit ihre KI-Initiativen beschleunigen, ohne eigene GPU-Infrastruktur aufzubauen oder Daten in Public Clouds auszulagern und profitieren dabei von Rechtssicherheit.

Die ix.Cloud ist eine von Inventx betriebene Cloud Plattform, die in mehreren eigenen Schweizer Rechenzentren gehostet wird. Sie erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und regulatorische Vorgaben und wurde speziell für den Einsatz in stark regulierten Branchen konzipiert. Institute behalten dadurch jederzeit die volle Kontrolle über Daten, Infrastruktur und Governance und können KI-Modelle in einer Umgebung betreiben, die Stabilität, Auditierbarkeit und Swissness garantiert.

Carla Caspar, Produktmanagerin Dataplatform & AI und Leiterin InventxLab, betont die Bedeutung des neuen Angebots für die Weiterentwicklung des Marktes: «Der Model Serving Service bietet unseren Kunden eine stabile und sichere Schnittstelle via Hosted Model Endpoint, die eine nahtlose Integration von Open Source KI-Modellen in bestehende Anwendungen ermöglicht. Die Plattform erlaubt es, Modelle flexibel auszutauschen, sicher auf sensiblen Unternehmensdaten anzuwenden und automatisierte KI-Workflows aufzubauen. So entsteht eine technologische Basis, die Innovation und regulatorische Anforderungen optimal vereint.»

Emanuele Diquattro, CEO der Inventx AG, sieht in der Lancierung einen wichtigen Schritt für die Branche: «Die Lancierung dieses Angebots ist ein wichtiger Schritt für die Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie. Wir stellen sicher, dass Institute modernste KI-Technologien nutzen können, denn besonders in stark regulierten Branchen ist es entscheidend, dass Innovation nicht auf Kosten von Datenschutz oder Compliance geht. Souveränität und Sicherheit bleiben immer zentral, genau dafür steht Inventx.» (Inventx/mc/hfu)