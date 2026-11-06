Martin Schmid legt sein Amt als Ständerat per Ende Legislatur 2027 nieder

Chur – FDP-Ständerat Martin Schmid wird laut einer Mitteilung der FDP Graubünden sein Amt per Ende Legislatur 2027 niederlegen. Für seine Nachfolge bewirbt sich sein Parteikollege und Regierungspräsident Martin Bühler.

Nach 16 Jahren im Amt wolle er sich neuen beruflichen Herausforderung widmen, schreibt Schmid auf der Website der FDP Graubünden. Hinter ihm liege eine Zeit, für die er zutiefst dankbar sei. Dazu gehöre auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Stefan Engler als zweitem Bündner Ständerat. Dieser hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt seinen Rücktritt auf Ende der Legislatur angekündigt.

Schmid wurde 2011 in den Ständerat gewählt. Zu seinen politischen Schwerpunkten gehören Wirtschafts-, Steuer-, Finanz- und Energiethemen.

Anstelle von Schmid bewirbt sich der amtierende Bündner Regierungspräsident Martin Bühler für die kleine Kammer. Gerne wolle er seine politische Erfahrung aus der Bündner Regierung sowie seine vielfältigen Lebens- und Führungserfahrungen auch auf Bundesebene einbringen, teilt er mit. (mc/pg)