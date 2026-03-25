Marcel Meyer: Graubündens digitaler Koordinator erhält nationale Anerkennung

Chur – An der Preisverleihung vom 23. März 2026 im Zürcher Folium wurden die hundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Digitalwirtschaft geehrt. Unter ihnen: Marcel Meyer, Geschäftsführer von GRdigital und Leiter der kantonalen Fachstelle Tourismus Graubünden. Dass ein Vertreter eines Bergkantons in diesem Ranking figuriert, ist kein Zufall – aber auch keine Selbstverständlichkeit.

Von Helmuth Fuchs und Perplexity

Umwege als Methode

Meyers Weg in die Digitalisierung verlief nicht geradlinig. Eine nicht bestandene Masterarbeit im Marketingbereich an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften markierte einen Wendepunkt. Er schrieb sich an der Fachhochschule Graubünden ein, schloss mit einem Master in Business Administration ab und fand dabei seinen fachlichen Schwerpunkt: die digitale Transformation als Managementaufgabe. Den beruflichen Einstieg fand er im Tourismus – als Digital Marketing Manager bei der Lenzerheide Marketing und Support AG, wo er zwischen 2019 und 2022 operative Erfahrung sammelte. Die Lektion, die er daraus zog, formuliert er knapp: «Digitalisierung ist nur dann gut, wenn sie den Alltag einfacher macht und Menschen konkret unterstützt.»

GRdigital: Koordination als Kernauftrag

Seit 2022 leitet Meyer GRdigital – die kantonale Anlauf- und Koordinationsstelle für die digitale Transformation in Graubünden. Die Organisation identifiziert, initiiert und begleitet Digitalisierungsvorhaben, prüft deren Machbarkeit und Wirksamkeit und gibt Förderempfehlungen ab. Zudem fungiert sie als Brücke zwischen kantonaler Verwaltung, Branchenverbänden und Projektträgern.​

Die institutionelle Konstruktion folgt einem in der Schweiz verbreiteten Modell: staatlich gesetzter Rahmen, operativ schlank gehalten, stark auf Netzwerkbildung ausgerichtet. Meyer bringt seine Funktion auf einen programmatischen Nenner: «Wir sollten eigentlich GReinfach heissen und nicht GRdigital.» Der Satz ist mehr als ein Bonmot – er beschreibt eine Philosophie, die den Nutzen konsequent vor die Technologie stellt. Als sichtbares Ergebnis dieser Arbeit gilt die Digital Roadmap Graubünden, die als Pilotprojekt und Vorbild für weitere Sektoren entwickelt wurde.

Tourismus als Testfeld

Seit November 2024 leitet Meyer zusätzlich die «Fachstelle Tourismus» – eine spezialisierte Einheit, die touristische Akteure im Kanton bei der digitalen Transformation berät. Der Aufbau eines Beratungskonzepts, Roadshows für Destinationen und die Entwicklung der Plattform «Digital Marketing Cube» gehören zu seinen laufenden Projekten.​

Der Tourismus eignet sich als Testfeld aus mehreren Gründen: Die Branche ist exportorientiert und damit internationalem Wettbewerb ausgesetzt, sie umfasst viele KMU mit begrenzten IT-Ressourcen, und sie ist strukturell auf Daten angewiesen – von Buchungsplattformen bis zur Gästeanalyse. Hier entscheidet sich, ob digitale Konzepte tatsächlich in die betriebliche Praxis übersetzen – oder bloss auf Foliensätzen verbleiben.

Wissensvermittlung als zweite Säule

Parallel zur operativen Tätigkeit engagiert sich Meyer als Dozent an Fachhochschulen, als Speaker und als Podcast-Host. Der GRdigital-Podcast, produziert in Staffeln, dokumentiert Digitalisierungsprojekte aus dem Kanton und macht sie einem breiteren Publikum zugänglich. Diese Vermittlungsarbeit hat eine funktionale Komponente: In einem geografisch fragmentierten Kanton mit vielen Kleinstgemeinden ist der Wissenstransfer zwischen Pionieren und breiter Wirtschaft keine Selbstläuferin.​

Einordnung

Die Auszeichnung als «Digital Shaper 2026» – vergeben von BILANZ, Handelszeitung, PME und digitalswitzerland, mit Huawei als Hauptpartner – würdigt in diesem Jahr 100 Persönlichkeiten in zehn Kategorien. Meyer steht dabei für einen Typus, der in der öffentlichen Wahrnehmung selten im Scheinwerferlicht steht: nicht der Startup-Gründer, nicht der KI-Forscher einer Eliteuniversität, sondern der institutionelle Ermöglicher – jemand, der Strukturen schafft, innerhalb derer andere innovieren können. In einem Land, dessen digitale Transformation stark von Metropolen geprägt wird, ist das eine Leistung, die zu Recht sichtbar gemacht wird.​

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