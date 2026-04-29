Zühlke übernimmt nxt digital

Schlieren – Zühlke, Der Partner für technologie-getriebene Transformation, übernimmt nxt digital, eine Boutique-Beratung mit Spezialisierung auf digitale Transformation in der Finanzdienstleistungsbranche. Im Rahmen dieses strategischen Schritts wird nxt digital weiterhin als eigenständige Einheit unter dem angepassten Namen «nxt, part of Zühlke Group», operieren.

Das Ziel der Übernahme ist es, die Kräfte von Zühlke und nxt digital zu bündeln, um mehr Kompetenzen und ein umfassendes Leistungsportfolio im Bereich Financial Services anzubieten. Beide Partner bringen eine komplementäre Expertise in die Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen sie so ein differenziertes End-to-End-Angebot schaffen, das tiefgehendes Fachwissen in der Banking-Branche, eine pragmatische und wirkungsvolle Beratung für Unternehmen und eine technisch orientierte Umsetzung vereint.

Gregor Bieler, CEO der Zühlke Group: «Diese Übernahme vereint erstklassige Kompetenzen in der Transformation von Finanzdienstleistungen. Durch die Kombination von strategischer Beratung mit unserer starken Engineering- und Umsetzungsexpertise schaffen wir noch mehr Mehrwert und messbaren Impact für unsere Kunden.»

Für Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor, die in hochkomplexen, technologiegetriebenen Ökosystemen agieren, soll dieser integrierte Ansatz eine schnellere, umfassendere und hochgradig individualisierte Unterstützung entlang ihrer Transformations- und Innovationsvorhaben ermöglichen, von Strategie und Beratung bis hin zur Umsetzung.

Zühlke und nxt digital arbeiten bereits seit 2024 erfolgreich zusammen. Die Übernahme ist darauf ausgerichtet, nachhaltiges Wachstum sowohl für Zühlke wie auch für nxt digital zu generieren und soll gleichzeitig Potenziale zur weiteren gemeinsamen Expansion, insbesondere im Versicherungssektor, eröffnen.

Fabian Lötscher, Founding Partner von nxt digital, kommentiert: «Der Zusammenschluss mit Zühlke ist ein konsequenter nächster Schritt nach unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit. Er ermöglicht es uns, unsere Beratungskompetenz auf einer breiteren Plattform zu skalieren, neue Chancen zu erschliessen und unser Geschäft weiter auszubauen, bei gleichzeitig noch höherem Mehrwert für unsere Kunden.» (Zühlke/mc/hfu)