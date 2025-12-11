Traveller Review Awards: Graubünden als eine der weltweit gastfreundlichsten Regionen ausgezeichnet

Bern – Mit dem Start der Wintersportsaison und den bevorstehenden Feiertagen zieht es viele Ski- und Snowboard-Begeisterte in die Schweizer Berge. Graubünden sticht dabei als besonders attraktive Region mit einer grossen Auswahl an Destinationen und Unterkünften hervor, die Reisende von nah und fern gleichermassen anzieht. Erst in diesem Jahr wurde Graubünden im Rahmen der jährlichen Traveller Review Awards von Booking.com als eine der gastfreundlichsten Regionen der Welt ausgezeichnet.

Die Traveller Review Awards auf einen Blick

Die Traveller Review Awards, die dieses Jahr bereits zum 13. Mal von Booking.com an Reisepartner vergeben wurden, beruhen auf über 360 Millionen verifizierten Kundenbewertungen und würdigen herausragenden Service und Gastfreundschaft. 2025 erhielt weltweit eine Rekordzahl von 1,71 Millionen Partnern die Auszeichnung, darunter 1’711’539 Unterkünfte, 1’329 Mietwagenfirmen und 124 Taxianbieter.

Spotlight Schweiz

In der Schweiz konnten sich 12’108 Partner über einen Traveller Review Award freuen. Bei den ausgezeichneten Unterkünften spiegelt sich die grosse Vielfalt der Schweiz wider: Ferienwohnungen führen die Liste mit 7’169 Auszeichnungen an, gefolgt von Hotels (2’395), Chalets (534), Bed & Breakfasts (492) und Ferienhäusern (422).

Im Rahmen der Awards wertet Booking.com den Anteil an Unterkunftspartnern aus, die in einer bestimmten Region oder Stadt einen Traveller Review Award erhalten haben. Diese Liste an Destinationen wird anhand des grössten Anteils an ausgezeichneten Unterkünften sortiert, um die gastfreundlichsten Ziele zu ermitteln.

Dabei sticht vor allem Graubünden hervor: Es ist nicht nur die gastfreundlichste Region der Schweiz, sondern zählt auch zu den Top 10 der gastfreundlichsten Regionen weltweit. Die gastfreundlichsten Ziele innerhalb Graubündens sind:

Samnaun (zugleich gastfreundlichster Ort der Schweiz)

Pontresina

Flims

Scuol

Laax

(pd/mc/pg)