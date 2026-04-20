Neum Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungswahlen
Chur – Am 14. Juni 2026 finden die Regierungswahlen statt. Bei der Standeskanzlei sind Wahlvorschläge für insgesamt neun kandidierende Personen eingegangen.
Das Verfahren zur Einreichung der Wahlvorschläge umfasst folgende Etappen:
- 13. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge bei der Standeskanzlei
- 17. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für den Rückzug eines Wahlvorschlags
- 20. April 2026: Publikation der Kandidierenden im Kantonsamtsblatt
Bei der Standeskanzlei sind Wahlvorschläge für insgesamt 9 kandidierende Personen (4 Frauen, 5 Männer) eingegangen.
Kandidatinnen und Kandidaten
Folgende Personen kandidieren für die Regierungswahlen vom 14. Juni 2026:
- Bott Reto
2002, Student der Rechtswissenschaften, S-chanf
Parteilos / Senza partida / Senza partito
- Bühler Martin (bisher / fin ussa / uscente)
1976, Politikwissenschaftler / Regierungsrat, Fideris
FDP.Die Liberalen Graubünden / PLD.Ils Liberals Grischun / PLR.I Liberali Radicali dei Grigioni
- Caduff Marcus (bisher / fin ussa / uscente)
1973, dipl. Ing. Agr. ETH / MAS MTEC ETH, Regierungsrat, Morissen
Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni
- Favre Accola Valérie
1973, Geschäftsführerin und Landrätin, Davos
SVP Graubünden / PPS Grischun / UDC Grigioni
- Maissen Carmelia (bisher / fin ussa / uscente)
1977, Architekturwissenschaftlerin, Regierungsrätin, Castrisch
Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni
- Michael Maurizio
1970 Imprenditore / Granconsigliere, Castasegna
FDP.Die Liberalen Graubünden / PLD.Ils Liberals Grischun / PLR.I Liberali Radicali dei Grigioni
- Peyer Peter (bisher / fin ussa / uscente)
1965, Regierungsrat, Trin
Sozialdemokratische Partei / Partida Socialdemocratica / Partito Socialista
- Saratz Cazin Nora
1981, Gemeindepräsidentin/Juristin, GLP
Grünliberale Partei Graubünden / Partida Verd-Liberala dal Grischun / Partito Verde Liberale dei Grigioni
- Zanetti Aita
1970, Kauffrau / Bäuerin / Gemeindepräsidentin / Grossrätin, Mitte
Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni
