Neum Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungswahlen
Graubünden Wirtschaft & Politik

Carmelia Maissen, Aita Zanetti, Marcus Caduff (v.l.n.r., Bild: Die Mitte)
Von moneycab

Chur – Am 14. Juni 2026 finden die Regierungswahlen statt. Bei der Standeskanzlei sind Wahlvorschläge für insgesamt neun kandidierende Personen eingegangen.

Das Verfahren zur Einreichung der Wahlvorschläge umfasst folgende Etappen:

  • 13. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge bei der Standeskanzlei
  • 17. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für den Rückzug eines Wahlvorschlags
  • 20. April 2026: Publikation der Kandidierenden im Kantonsamtsblatt

Bei der Standeskanzlei sind Wahlvorschläge für insgesamt 9 kandidierende Personen (4 Frauen, 5 Männer) eingegangen.

Kandidatinnen und Kandidaten
Folgende Personen kandidieren für die Regierungswahlen vom 14. Juni 2026:

  • Bott Reto
    2002, Student der Rechtswissenschaften, S-chanf
    Parteilos / Senza partida / Senza partito
  • Bühler Martin (bisher / fin ussa / uscente)
    1976, Politikwissenschaftler / Regierungsrat, Fideris
    FDP.Die Liberalen Graubünden / PLD.Ils Liberals Grischun / PLR.I Liberali Radicali dei Grigioni
  • Caduff Marcus (bisher / fin ussa / uscente)
    1973, dipl. Ing. Agr. ETH / MAS MTEC ETH, Regierungsrat, Morissen
    Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni
  • Favre Accola Valérie
    1973, Geschäftsführerin und Landrätin, Davos
    SVP Graubünden / PPS Grischun / UDC Grigioni
  • Maissen Carmelia (bisher / fin ussa / uscente)
    1977, Architekturwissenschaftlerin, Regierungsrätin, Castrisch
    Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni
  • Michael Maurizio
    1970 Imprenditore / Granconsigliere, Castasegna
    FDP.Die Liberalen Graubünden / PLD.Ils Liberals Grischun / PLR.I Liberali Radicali dei Grigioni
  • Peyer Peter (bisher / fin ussa / uscente)
    1965, Regierungsrat, Trin
    Sozialdemokratische Partei / Partida Socialdemocratica / Partito Socialista
  • Saratz Cazin Nora
    1981, Gemeindepräsidentin/Juristin, GLP
    Grünliberale Partei Graubünden / Partida Verd-Liberala dal Grischun / Partito Verde Liberale dei Grigioni
  • Zanetti Aita
    1970, Kauffrau / Bäuerin / Gemeindepräsidentin / Grossrätin, Mitte
    Die Mitte Graubünden / Il Center Grischun / Il Centro Grigioni

Weitere Informationen zu den Wahlen 2026 sind auf der Webseite aufgeschaltet: Regierungswahlen

