Wifo 2026 mit Christian Lindner, Alois Zwinggi und Thomas Süssli

Chur – Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist ein Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Am 9. Oktober 2026 diskutieren unter anderem WEF-CEO Alois Zwinggi, Ex-Armeechef Thomas Süssli, der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner sowie lokale Wirtschaftsgrössen über aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region.

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist seit über einem Vierteljahrhundert der zentrale Treffpunkt für Entscheidungspersonen aus der Südostschweiz. Jedes Jahr treffen sich mehrere hundert Gäste, um über aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region zu diskutieren. Hochkarätige Referentinnen und Referenten sowie einzigartige Netzwerkmöglichkeiten machen den Anlass zum wichtigsten Treffpunkt von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in der Südostschweiz.

Das diesjährige Wirtschaftsforum Südostschweiz findet am Freitag, 9. Oktober 2026, erstmals in der neuen AREON Eventhalle in Chur statt. Unter dem Motto «Klarheit schaffen. Zukunft gestalten.» sprechen namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über aktuelle Herausforderungen, globale Entwicklungen und neue Perspektiven für die Südostschweiz.

Hinter den Kulissen des WEF

Nach der Begrüssung durch Moderator Tobias Müller spricht Alois Zwinggi über die internationale Bedeutung des World Economic Forum und die Rolle von Davos als globaler Treffpunkt für Wirtschaft und Politik. Der CEO des WEF verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Organisation und zählt zu den einflussreichsten Schweizer Wirtschaftsvertretern auf internationaler Ebene.

Anschliessend betritt einer der profiliertesten Schweizer Sicherheitsexperten die Bühne. Thomas Süssli ist ehemaliger Chef der Schweizer Armee und spricht über Führung in Krisenzeiten, geopolitische Unsicherheiten und die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas und der Schweiz. Der langjährige Militärstratege und ehemaliger Korpskommandant bringt fundierte Erfahrungen aus Führung, Digitalisierung und Krisenmanagement mit.

Andrea Davaz gehört zu den bekanntesten Winzern der Schweiz und prägt seit Jahrzehnten das Familienweingut Davaz in Fläsch. Er hat den Betrieb mit seiner Familie konsequent ausgebaut und zu einem renommierten Namen im Schweizer Weinbau entwickelt. Er spricht über nachhaltiges Unternehmertum, regionale Wertschöpfung und langfristige Verantwortung.

Vom Spitzensport lernen

Nach der Erfrischungspause spricht Livia Altmann darüber, was Unternehmen und Führungskräfte von Spitzensportlern lernen können. Die ehemalige Schweizer Eishockey-Nationalspielerin und heutige Coach begleitet Unternehmen und Führungspersönlichkeiten in Veränderungsprozessen und verbindet Erfahrungen aus dem Spitzensport mit moderner Führungsentwicklung.

Wie sich Schweizer Industrieunternehmen im globalen Wettbewerb behaupten können, zeigt Thomas Liner. Der CEO von Hamilton Bonaduz verantwortet eines der innovativsten Technologieunternehmen Graubündens. Hamilton entwickelt hochpräzise Lösungen für Medizinaltechnik und industrielle Automation und beschäftigt weltweit mehrere tausend Mitarbeitende.

Ehemaliger Spitzenpolitiker auf der Bühne

Zum Abschluss betritt der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner die Bühne. Der langjährige Vorsitzende der FDP gehört zu den bekanntesten liberalen Politikern im deutschsprachigen Raum und prägte die deutsche Finanz- und Wirtschaftspolitik massgeblich. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik ist er heute Vorstand und Aufsichtsrat in Unternehmen des deutschen Mittelstands und internationalen Konzernen. Er ist unverändert Verfechter starker Kapitalmärkte, marktwirtschaftlicher Politik und nachhaltiger Fiskalpolitik.

Breite Unterstützung

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz bietet erneut attraktive Möglichkeiten, damit sich die Gäste vernetzen und austauschen können. In der Erfrischungspause werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarisch ebenso verwöhnt wie beim abschliessenden Networking-Apéro.

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz wird von zahlreichen Partnern und Organisationen getragen. Hauptpartner sind GKB, ÖKK und Domenig. Wissenspartner sind die Fachhochschule Graubünden, die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz und die Universität Liechtenstein. Die Veranstalter erwarten mehrere hundert Gäste am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz.

Infos und Tickets unter www.wifo-suedostschweiz.ch (Wifo/mc/hfu)