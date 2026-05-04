Female Future Festival bringt Meet-Up nach Zürich

Zürich – Das Female Future Festival kommt am 28. Mai 2026 mit einem Meet-Up zurück in die Schweiz. Im Mama Shelter Zürich treffen sich Interessierte von 13:00 bis 21:00 Uhr zu einem Nachmittag und Abend voller Inspiration, Austausch und gezieltem Networking. Im Mittelpunkt steht das Thema «The Power of Connection».

Auf der Bühne stehen Expertinnen und Vordenker:innen aus den Bereichen Leadership, Unternehmenskultur, AI und persönliche Entwicklung. Zu den Programmhöhepunkten zählen unter anderem der Talk «Krypto ohne Buzzwords: Was du wirklich über das Investieren wissen musst» sowie die Keynote «Pitch perfect: Convincing at work with words and attitude» von Elke Rock.

Weitere Speaker:innen sind unter anderem Dr. Doris Aebi, Simon Sagmeister, Noemi Becker, Consultant bei The Culture Institute, Eva Pulkrabkova und Alexandra Junker.

Neben dem Bühnenprogramm bietet das Meet-Up zahlreiche Networking-Möglichkeiten sowie Coffee & Drinks in entspannter Atmosphäre. Für alle, die den Austausch vertiefen möchten, findet am Abend ein exklusives Dinner mit ausgewählten Speakerinnen und Mitgliedern des Female-Future-Netzwerks statt (limitiert auf 30 Plätze).

Über das Female Future Festival Meet-Up:

Die Female Future Festivals in Bregenz, Wien und München sind grosse Events, die Frauen empowern. Das Female Future Festival Meet-Up ist bewusst als kompaktes, fokussiertes Format konzipiert: persönlich, nahbar und wirkungsvoll. (Female Future Festival/mc/ps)

Tickets und weitere Informationen:

female-future.com