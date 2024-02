AMS Osram nimmt Wertberichtigungen von 600 bis 900 Millionen Euro vor

Premstätten AT – Die negativen Nachrichten beim Halbleiterhersteller AMS Osram reissen nicht ab. Aufgrund einer unerwarteten Stornierung muss das Unternehmen nach einer ersten Schätzung 600 bis 900 Millionen Euro abschreiben. Auch die Mittelfristziele wurden gestutzt.

Konkret geht es um die Stornierung des Schlüsselprojekts der microLED-Strategie, wie es in einer Meldung vom Mittwochabend heisst. AMS Osram sah sich daher dazu veranlasst, die gesamte microLED Strategie zu überarbeiten. Die Wertberichtigung sei jedoch nicht cash-wirksam und soll im ersten Quartal des laufenden Jahres erfolgen. Die Gespräche mit den stornierenden Kunden würden zudem noch andauern.

Aufgrund der Stornierung werde AMS Osram die «Nutzungsmöglichkeiten aller zur microLED-Strategie gehörenden Vermögenswerte hinterfragen.» Explizit davon betroffen ist auch die neue 8-Zoll-LED-Fabrik in Kulim in Malaysia, die als Hoffnungsträger für weiteres Wachstum galt. Ob das noch nicht ganz fertig gestellt Werk nun komplett eingestampft wird, ging aus der Meldung nicht hervor. Am Abend war AMS Osram nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet AMS Osram nach einer ersten Schätzung eine um 30 bis 50 Millionen Euro geringere bereiniget operative Marge (adj. EBIT). Laut Mitteilung können aufgrund der Anpassungen weniger Forschungs- und Entwicklungsanwendungen kapitalisiert wie auch weniger Fördermittel verbucht werden. Um die Auswirkungen zu minimieren, erwägt das Management weitere Kostensenkungsmassnahmen, die über das bestehende «Re-establish the Base» Effizienzprogramm hinausgehen.

Ausblick Q1 bestätigt – Mittelfristziele gesenkt

Die Ziele für das erste Quartal bestätigte AMS Osram in der Meldung jedoch. So soll der Umsatz weiter zwischen 800 bis 900 Millionen Euro liegen. Auch strebt das Unternehmen weiterhin eine bereinigte EBIT-Marge von 4 bis 7 Prozent an. Jedoch würden sich «die geringere Kapitalisierung von F&E-Aufwendungen und geringere Fördermittel innerhalb der Spanne belastend wirken», schreibt AMS Osram weiter.

Die Mittelfristziele musste das Management aber etwas zurücknehmen. Neu wird ein durchschnittliches Wachstum von 6 bis 8 Prozent auf Basis des Kernportfolios von 2023 in Aussicht gestellt. Bisher hatte das Unternehmen einen Wert von 6 bis 10 Prozent angepeilt. Mit einem Wachstumsbeitrag aus der 8-Zoll-Wafer-Fabrik in Kulim rechnet das Unternehmen nicht mehr, was die Herabsetzung begründet.

Positiv hob AMS Osram hervor, dass sich durch die Anpassungen der microLED-Strategie das Cash-Flow-Profil in den nächsten 24 Monaten verbessern werde. Dies vor allem aufgrund von Einsparungen bei den Investitionen. (awp/mc/ps)