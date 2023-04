Auf dem Weg zum selbstfliegenden Flugzeug

Vor allem Start-ups aus den USA träumen vom selbstfliegenden Flugzeug in naher Zukunft. In Europa ist die Skepsis grösser. Würden die Passagiere überhaupt einsteigen?

«Autonomes Fliegen ist eine reale Zukunft für die zivile Luftfahrt», sagte Boeing-Chef Dave Calhoun Ende Januar in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Autonomie werde irgendwann in allen Flugzeugtypen Einzug halten. Calhoun stiess damit erneut eine Debatte an, die seit Jahren immer wieder aufpoppt: das selbstfliegende Flugzeug.

Autos ohne Fahrer, Züge ohne Schaffner – die Faszination um das ungesteuerte Fortbewegungsmittel hält an, aber Realität geworden ist sie bislang nur in Ausnahmefällen. Könnte sich das in der Luftfahrt demnächst ändern?

Lesen Sie den Artikel bei ZEIT ONLINE