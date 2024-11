Auf der Flucht vor Trump: Vier Jahre auf hoher See

Ein Anbieter für Luxusreisen lockt Trump-Gegner mit einer vierjährigen Kreuzfahrt, um dessen Amtszeit zu entfliehen. Dafür braucht man viel Geld.

Haben Sie eine Viertelmillion US-Dollar übrig und hassen Donald Trump? Wenn Sie zu dieser zugegeben wirklich kleinen Zielgruppe gehören, die unter diesen Voraussetzungen der Präsidentschaft von Donald Trump kritisch gegenüberstehen, gibt es nun das passende Reiseangebot für Sie: Eine vierjährige Kreuzfahrt, die ihre Passagiere überall auf der Welt hinbringt. Nur nicht in die USA. All das, um vor der Präsidentschaft Donald Trumps zu fliehen.

Stolze 255’999 US-Dollar soll diese vierjährige Realitätsflucht auf hoher See pro Person kosten. In dieser Zeit möchte der Luxus-Reiseanbieter Villa Vie Residences insgesamt 425 Häfen in 150 Ländern ansteuern.

