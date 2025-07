Was macht uns cool?

Weltweit cool: Menschen in verschiedenen Ländern haben ähnliche Vorstellungen davon, was cool ist und was nicht. Auf welche sechs Eigenschaften es besonders ankommt.

Wer im eigenen Umfeld als cool gilt, kann darauf hoffen, auch in anderen Ländern und Kulturen für cool gehalten zu werden. Extrovertiert, abenteuerlustig, unabhängig: Unter anderem diese Eigenschaften werden einer Studie zufolge nicht nur in Deutschland, den USA und Australien, sondern auch in China, Südkorea und Indien als „cool“ angesehen.

