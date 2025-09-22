Autozulieferer baut in Schweiz und Liechtenstein bis zu 570 Jobs ab

Oberegg/Eschen (FL) – Der Autozulieferer Thyssenkrupp Presta verringert seine Belegschaft in der Schweiz und in Liechtenstein um gut einen Viertel und streicht hunderte Stellen. Grund ist die angespannte Lage in der globalen Autoindustrie.

Insgesamt werden in Oberegg im Kanton Appenzell Innerrhoden sowie in Eschen in Liechtenstein in den kommenden 12 Monaten bis zu 570 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Thyssenkrupp-Tochter mit Sitz in Liechtenstein mitteilte. Eine Sprecherin bestätigte dies am Montag der Nachrichtenagentur AWP, nachdem diverse Medien darüber berichtet hatten.

Die meisten der Stellen würden in Eschen wegfallen, wo das Unternehmen 2000 Mitarbeitende beschäftigt, sagte sie weiter. Dies betreffe vor allem Verwaltungsbereiche. In der Schweiz beschäftigt Thyssenkrupp Presta aktuell noch 120 Fachkräfte. Derzeit liefen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern.

«Die Lage ist ernst – unsere aktuellen Strukturen erlauben uns nicht, im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu bestehen», wird Viktor Molnár, COO von Thyssenkrupp Automotive Technology und Geschäftsführer der Presta AG, in der Mitteilung zitiert. Der Stellenabbau soll die Wettbewerbsfähigkeit sichern. (awp/mc/pg)