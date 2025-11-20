Beschäftigung in den USA steigt im September stärker als erwartet

Washington – Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen 119.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 51.000 neuen Stellen gerechnet.

Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Demnach sind in der grössten Volkswirtschaft der Welt im August 4.000 Stellen weggefallen, nachdem zuvor ein Anstieg um 22.000 gemeldet worden war.

Wegen der Teilschliessung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September nun mit Verzögerung veröffentlicht.

Arbeitslosenquote steigt überraschend auf 4,4 Prozent

Derweil ist die Arbeitslosigkeit im September überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.

Lohnwachstum lässt nach

Die Löhne sind im September etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Das Lohnwachstum für August wurde zudem von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben revidiert. Im Jahresvergleich legten die Löhne im September um 3,8 Prozent zu und damit genauso stark wie im Vormonat. (awp/mc/pg)