Arman Gukasyan, CEO Revizto, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Gukasyan, Sie sind CEO von Revizto – was genau macht Ihr Unternehmen, wenn Sie es jemandem ohne Hintergrund des Bauwesens erklären?

Arman Gukasyan: Revizto ist das fehlende Bindeglied zwischen digitalem Design und physischer Realität. Es bringt fragmentierte Daten – wie 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle – sowie voneinander getrennte Tools in einem gemeinsamen Raum zusammen, sodass alle Teammitglieder mit demselben Informationsstand arbeiten. Durch die Vermeidung von Nacharbeiten und Missverständnissen hilft Revizto Teams, ihre Margen zu schützen, und stellt sicher, dass komplexe Projekte termingerecht und im Budgetrahmen bleiben.

Gab es einen Schlüsselmoment, der Sie dazu gebracht hat, 2008 Revizto zu gründen?

Bevor ich das Unternehmen gegründet habe, arbeitete ich im Bereich Software für geografische Informationssysteme, wo ich die Ineffizienzen in der Stadtplanung und Infrastruktur aus erster Hand erlebt habe. Das führte mich direkt zur Baubranche. Der Moment, in dem es mich wirklich getroffen hat, war das Gespräch mit Generalunternehmern und das Verständnis dafür, wie sie ein Projekt kalkulieren. Die Verschwendung war bereits einkalkuliert – etwa 20 Prozent des Budgets, akzeptiert als Kosten des Geschäfts. Nicht, weil irgendjemand es so wollte. Sondern weil ohne ein vernetztes System niemand das Gesamtbild sehen konnte, bis es zu spät war, etwas zu ändern. Genau dieses Problem wollte ich lösen. Revizto war die Antwort, die ich darauf entwickelt habe.

Das Unternehmen haben Sie in Kalifornien gegründet. 2014 sind sie dann nach Lausanne umgezogen. Was gab den Ausschlag für diesen Schritt?

Unsere Reise begann 2008 als Vizerra im Silicon Valley, wo wir die grundlegende Technologie entwickelten. 2012 haben wir Revizto eingeführt, und von Anfang an war Lausanne die Heimat des Produkts. 2015 haben wir unseren globalen Hauptsitz hier konsolidiert – und wir haben nie zurückgeblickt. Im Herzen sind wir Swiss Made. Das ist nicht nur eine geografische Tatsache – es ist zentral für unsere Kultur und Mission. Schweizer Werte wie Präzision, Zuverlässigkeit und langfristiges Denken sind genau das, was die Baubranche braucht. Wir sind stolz darauf, diese Werte in die Projekte einzubringen, die wir weltweit mitgestalten.

Ich fühle mich zudem geehrt, als Botschafter von Innovaud tätig zu sein und Innovation sowie Unternehmertum in der Waadtländer Region der Schweiz zu unterstützen. Das Engagement der Schweiz, die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Unternehmen global erfolgreich sein können, gehört zu ihren grössten Stärken – und ich empfinde es als echte Verantwortung, dazu beizutragen.

«Schweizer Werte wie Präzision, Zuverlässigkeit und langfristiges Denken sind genau das, was die Baubranche braucht. Wir sind stolz darauf, diese Werte in die Projekte einzubringen, die wir weltweit mitgestalten.»

Arman Gukasyan, CEO Revizto

Viele Bauprojekte werden teurer und dauern länger als geplant. Hat das vor allem mit der grossen Anzahl verschiedener involvierter Parteien zu tun – oder woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Die Ursache liegt in der Fragmentierung. Wenn Architekten auf einer Plattform arbeiten, Ingenieure auf einer anderen und der Auftragnehmer mit Zeichnungen arbeitet, die bereits veraltet waren, als sie gedruckt wurden, gehen bei jeder Übergabe Informationen verloren. Und dieser Verlust summiert sich. Unser Bridging the Gap Report 2026 – für den 2006 Fachleute in acht globalen Märkten befragt wurden – zeigt, dass 92 % weiterhin von Budgetüberschreitungen von 6 % oder mehr berichten. Die Ursachen sind aufschlussreich: schleichende Erweiterungen des Projektumfangs, Planungsfehler, schlechte Kommunikation und mangelnde Koordination. Das sind keine unabwendbaren Schicksalsschläge. Es sind Prozessfehler. Und genau deshalb sind sie vermeidbar.

Wie steht es mit dem Bewusstsein, dass diese Budgetüberschreitungen vielfach die Steuerzahlenden treffen?

Nicht ausreichend bewusst. Bei öffentlichen Infrastrukturprojekten – Krankenhäusern, Verkehrsnetzen, Schulen – bedeutet jeder Prozentpunkt an Kostenüberschreitung Steuergeld. Das ist nichts Abstraktes. Es ist eine Schule, die nicht gebaut wird, oder eine Strasse, die nicht repariert wird. Und die Auswirkungen gehen weit über die Bilanz hinaus. Infrastruktur ist oft ein zentraler wirtschaftlicher Motor für Gemeinschaften. Verzögerungen kosten nicht nur Geld – sie bremsen Wachstum, verlangsamen Dienstleistungen und beeinflussen das Leben der Menschen, denen diese Projekte dienen sollen. Wenn man das versteht, fühlt sich termingerechte Lieferung nicht mehr wie eine rein geschäftliche Priorität an, sondern wie eine gesellschaftliche Verantwortung. Wenn ein Projekt mit der richtigen Koordination umgesetzt wird, sehen wir immer wieder, dass es pünktlich und im Budgetrahmen abgeschlossen wird. Dieses Ergebnis ist erreichbar. Es braucht nur von Anfang an die richtigen Grundlagen.

Was passiert konkret, wenn ein Projektteam mit Revizto arbeitet?

Jede Zeichnung und jedes Modell aus sämtlichen Autorentools wird in einer gemeinsamen Umgebung zusammengeführt. Jede Aufgabe wird von der Erkennung bis zur Lösung mit einem vollständigen Prüfprotokoll nachverfolgt. Änderungen sind in Echtzeit sichtbar.

Die erste Veränderung, die Kunden spüren, ist die Zeitersparnis. Plötzlich gewinnen sie erheblich Zeit zurück. Wir haben Kunden, die ihre Koordinationsmeetings von vier Stunden auf eine Stunde reduziert haben – drei Stunden pro Person und Woche, die wieder für produktive Arbeit zur Verfügung stehen. Und die finanziellen Auswirkungen sind genauso real. Wenn Teams Probleme erkennen, bevor sie in Beton gegossen werden, sparen sie Zeit und Geld. Ein Kunde schätzte, dass durch gelöste Koordinationsprobleme bei einem einzigen Projekt 15 Millionen Dollar eingespart wurden. In einer Branche, in der die Margen ohnehin gering sind, ist ihr Schutz entscheidend. Es funktioniert gleichermassen gut im Büro wie auf der Baustelle. Dasselbe Live-Projekt, dieselben Daten, keine Informationslücken.

«Wenn Teams Probleme erkennen, bevor sie in Beton gegossen werden, sparen sie Zeit und Geld.»

Was verändert sich für Architekten, Ingenieure oder Bauleiter ganz konkret?

Für Architekten und Ingenieure besteht die grösste Veränderung darin, dass ihre Modelle vom gesamten Team genutzt werden — nicht nur von Spezialisten. Auch nicht-technische Stakeholder können sich im Modell bewegen, es verstehen und dazu beitragen. Das verändert die Qualität der Gespräche rund um das Projekt. Für Bauleiter bedeutet die Veränderung vor allem Transparenz. Alles befindet sich an einem Ort. Jedes Problem hat einen Verantwortlichen, eine Frist und einen nachvollziehbaren Lösungsweg. Probleme werden früher sichtbar — zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch kostengünstig behoben werden können.

Bei Krankenhausprojekten beziehen unsere Kunden Ärzte und Pflegekräfte in Revizto ein, damit sie die zukünftige Einrichtung bereits in der Entwurfsphase virtuell durchlaufen können. Sie wissen Dinge, die kein Architekt vorhersehen könnte. Sie frühzeitig einzubeziehen bedeutet, dass das Projekt von Anfang an besser durchdacht ist.

Trotz Digitalisierung bleiben viele Projekte komplex – wo stösst auch Revizto an Grenzen?

Die Plattform ist immer nur ein Teil der Lösung. Die grössere Herausforderung liegt stets auf der menschlichen Seite. Der Erfolg hängt von der richtigen Einstellung der Menschen ab, die sie nutzen. Wenn ein Team Koordination als reine Pflichtübung statt als echte Priorität betrachtet, wird die Technologie ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Und selbst bei den besten Absichten spielen Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Die Lücke zwischen dem Zugang zu den richtigen Werkzeugen und dem Wissen, wie man sie effektiv einsetzt, ist real – deshalb haben wir die Revizto Academy aufgebaut, die kostenlose Schulungen und Zertifizierungen für alle in der Branche anbietet. Diese Lücke zu schliessen ist etwas, bei dem wir eine echte Verantwortung sehen, zu helfen.

«Wenn ein Team Koordination als reine Pflichtübung statt als echte Priorität betrachtet, wird die Technologie ihr Potenzial nicht ausschöpfen.»

Man darf ausserdem nicht vergessen, dass Projektteams gross sind und die meisten Menschen darin auf der Baustelle arbeiten. Wenn sie die richtigen Informationen nicht direkt zur Hand haben, sind Fehler unvermeidlich. Deshalb ist unsere mobile App genauso umfassend ausgestattet wie die Desktop-Version – damit ein Bauleiter vor Ort exakt dieselben Live-Projektdaten hat wie ein Koordinator im Büro. Das Werkzeug muss überall dort funktionieren, wo das Team arbeitet.

Neben Einstellung, Fähigkeiten und Zugang kann Revizto nur so effektiv sein wie die Daten, die in die Plattform eingespeist werden. Wenn die zugrunde liegenden Modelle unvollständig oder inkonsistent sind, macht die Plattform diese Probleme zwar deutlich sichtbar – beheben kann sie sie jedoch nicht. Die Grundlagen müssen stimmen, bevor die Technologie ihre beste Arbeit leisten kann.

Macht mehr Transparenz auch Fehler sichtbarer und sorgt somit für Widerstand?

Ja, und es ist wichtig, dabei ehrlich zu sein. Transparenz macht Probleme sichtbar, die zuvor verborgen waren – und das kann unangenehm sein. Aber unser Bericht 2026 erzählt eine interessante Geschichte. Schlechte Koordination ist zu einer der Hauptursachen für Nacharbeiten geworden, während Probleme durch Baustellenbedingungen zurückgegangen sind – von 53 % im Jahr 2025 auf heute 41 %. Die Branche richtet den Blick zunehmend nach innen und akzeptiert, dass Fehler kontrollierbar sind. Transparenz treibt diesen Wandel voran.

Meiner Erfahrung nach entsteht Widerstand selten durch Transparenz selbst. Er entsteht durch fehlende Führung. Wenn die Vorgabe von oben kommt und das gesamte Team versteht, warum sie wichtig ist, verschwindet der Widerstand. Transparenz ist kein Überwachungsinstrument. Sie ist ein Sicherheitsnetz.

Sie haben im März ein Revizto-KI-Manifest veröffentlicht. Was steht im Umgang von Revizto mit Künstlicher Intelligenz im Fokus?

Unsere Position ist einfach: Wir jagen keinen Trends hinterher. Jede Fähigkeit im Bereich künstliche Intelligenz muss einen Test bestehen – löst sie ein echtes Problem, spart sie Zeit oder verbessert sie die Genauigkeit? Wenn nicht, gehört sie nicht in unser Produkt.

Beim Thema Daten bauen wir keine proprietäre Blackbox. Wir entwickeln ein offenes Framework auf Basis eines Model Context Protocols, damit Kunden ihre eigenen vertrauenswürdigen KI-Tools direkt mit ihren Daten verbinden können. Die künstliche Intelligenz kommt zu den Daten. Die Daten verlassen niemals ihren Ursprung. Ihre Daten gehören Ihnen. Immer. Wir nennen das «sovereign by design». In einer Branche, in der die Kosten von Fehlern in Millionenhöhe gemessen werden, ist Vertrauen alles. Künstliche Intelligenz sollte die menschliche Intuition schärfen – nicht sie ersetzen.

«Jede Fähigkeit im Bereich künstliche Intelligenz muss einen Test bestehen – löst sie ein echtes Problem, spart sie Zeit oder verbessert sie die Genauigkeit? Wenn nicht, gehört sie nicht in unser Produkt.»

Revizto wird weltweit eingesetzt. Welches waren die wichtigsten Schritte auf diesem Weg?

Wir haben als einfaches Viewing-Tool begonnen. Als wir Issue-Tracking zusammen mit 2D- und 3D-Overlay hinzufügten, hat sich alles verändert. Die Branche brauchte eine Möglichkeit, auf das zu reagieren, was sie sieht – nicht nur darauf zu schauen. Zu unseren ersten Kunden gehörte Jacobs, eines der grössten Ingenieurunternehmen der Welt. Was uns besonders auffiel, war, dass Ingenieure keine Angst mehr hatten, mit dem Modell zu arbeiten, und das gesamte Team von Anfang an aktiv eingebunden war. Dieser Wandel – vom Spezialistentool hin zu einer Plattform für alle – war genau das, was wir erreichen wollten.

Heute arbeiten wir neben Jacobs mit AECOM, AtkinsRéalis, Skanska, Stantec, Laing O’Rourke, Siemens, Foster + Partners und Roche zusammen. Das Unternehmen ist auf ein Team von mehr als 200 Personen gewachsen, mit über 80.000 weltweit abgeschlossenen Projekten und einem Wachstum von 824 % in den letzten fünf Jahren – und das alles bei gleichzeitiger Profitabilität und Unabhängigkeit.

Wie wird sich das Bauen in den nächsten zehn Jahren verändern?

Der Bedarf und der Umfang dessen, was die Welt vom Bauwesen verlangt, war noch nie grösser. Krankenhäuser, Rechenzentren, Energienetze, Transportsysteme – die Ambitionen sind aussergewöhnlich, und das Tempo beschleunigt sich weiter. Wir haben bereits genug Technologie. Diese nächste Phase wird nicht durch noch mehr Technologie gelöst werden. Sie wird durch besser vernetzte Technologie entstehen. Technologische Integration ist weiterhin die grösste Herausforderung der Branche – im zweiten Jahr in Folge. Die Werkzeuge existieren. Was fehlt, ist das verbindende Gewebe zwischen ihnen.

Die Organisationen, die ihre Daten kontrollieren – die wissen, wo sie liegen, wie sie verwaltet werden und welchen Wert sie haben – werden einen strukturellen Vorteil haben. Diejenigen, die das nicht tun, werden von Anbietern abhängig sein, die es tun. Das ist das Unternehmen, das wir aufbauen. Und das ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten.

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