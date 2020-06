Beschäftigung in den USA zieht trotz Corona-Krise wieder an

Washington – In den USA hat die Beschäftigung im Mai trotz der Corona-Krise deutlich angezogen. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 2,509 Millionen Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um im Schnitt 7,5 Millionen gerechnet.

Dagegen wurden im April extrem viele Stellen abgebaut. Der Rückgang von 20,687 Millionen war der stärkste seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1939.

Der Stellenabbau in den beiden Vormonaten ist unterdessen noch grösser ausgefallen als bisher bekannt. Demnach sind im April und März insgesamt 642’000 Stellen mehr abgebaut worden als bislang ausgewiesen.

Arbeitslosenquote sinkt

Die Arbeitslosenquote fiel im Mai von 14,7 Prozent im Vormonat auf 13,3 Prozent. Im April hatte die Arbeitslosenquote noch den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Analysten hatten im Mai im Mittel einen deutlichen Sprung auf 19,0 Prozent erwartet.

Der Jobmarkt ist gleichwohl durch die starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Virus-Krise schwer angeschlagen. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit selbst Ende nächsten Jahres noch um die 10 Prozent liegen könnte. (awp/mc/pg)