Karlsruhe – Ein Fitness-Tracker macht noch keinen Sportler. Trotzdem kann sich schon der Kauf wie ein erster Erfolg anfühlen. Jan Michael Rasimus, Leiter des Eye Tracking-Labors der DHBW Karlsruhe, erklärt, wie der Black Friday dazu verleitet, das Ich mit grossen Vorsätzen zu verbinden, und warum Werbung gezielt mit diesen Wunschvorstellungen spielt.

Für Black Friday und Cyber Monday erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr Umsätze von insgesamt 6,2 Milliarden Euro. Das wäre ein neuer Höchstwert und knapp sechs Prozent mehr als 2025. Dabei landet nicht immer nur das im Warenkorb, was tatsächlich benötigt wird. Manchmal steckt hinter einem Kauf auch das Versprechen, sich selbst zu verändern.

Die neuen Laufschuhe samt Fitness-Tracker? Ab jetzt wird regelmässig gejoggt. Der Entsafter? Ab Montag gibt es täglich frische, gesunde Smoothies. Und mit dem Online-Sprachkurs klappt es bis zum Sommer bestimmt auch mit dem Spanisch. Kaum ist der Deal gemacht, fühlt sich das neue Leben schon ein gutes Stück näher an.

Käufe für das Wunsch-Ich

«Wir kaufen nicht nur Produkte. Wir kaufen auch die Vorstellung davon, wer wir damit sein könnten», erklärt Jan Michael Rasimus. In der Konsumforschung kennt man solche Anschaffungen als «Aspirational Purchases», also Käufe für das Wunsch-Ich. Dahinter steckt unter anderem der sogenannte Optimismus-Bias: Es wird oft überschätzt, wie viel Zeit, Motivation und Disziplin künftig tatsächlich zur Verfügung stehen.

Werbung zeigt und verführt mit idealisiertem Lebensstil

Auch die Werbung spielt geschickt mit diesen Vorstellungen. Sie zeigt nicht nur Produkte, sondern den Lebensstil gleich dazu: sportliche Menschen, die bei Sonnenaufgang gut gelaunt durch die Natur laufen. Solche Bilder machen es leicht, sich damit zu identifizieren. Auf Social Media verstärken Influencer diesen Eindruck. Dass es draussen im November stürmt und regnet und der innere Schweinehund bei schlechtem Wetter besonders hartnäckig ist, passt weniger gut ins Werbebild.

Kauf löst gutes Gefühl aus

Besonders interessant: Bereits der Kauf kann ein gutes Gefühl auslösen. Mit der Anschaffung scheint ein erster Schritt in Richtung der eigenen Ziele getan. Das beruhigt das Gewissen und vermittelt ein Erfolgserlebnis, obwohl sich am Verhalten noch gar nichts geändert hat. Möglicherweise bereitet die Vorfreude auf Veränderung sogar mehr Vergnügen als die Veränderung selbst. «So fühlt sich Kaufen oft schon ein bisschen wie Machen an», sagt Rasimus. Der Sprachkurs ist bereits bezahlt, auch wenn noch keine einzige Vokabel gelernt wurde.

Der Rabatt liefert das perfekte Alibi

Am Black Friday kommt das motivierte Denken hinzu. Für Produkte, die ohnehin begehrenswert erscheinen, lassen sich schnell überzeugende Kaufargumente finden. Bei 40 Prozent Rabatt scheint der Verzicht fast unvernünftig. Läuft zusätzlich ein Countdown, bleibt kaum Zeit, die eigenen Vorsätze kritisch zu hinterfragen.

Was hilft? Wie in jedem Jahr empfiehlt Rasimus, vor dem Kauf eine Pause einzulegen, Wunschliste und Preisgrenze festzulegen und den tatsächlichen Preisverlauf zu prüfen. Unbekannte Shops sollten unabhängig überprüft, Zahlungsarten mit Käuferschutz bevorzugt und vermeintliche Schnäppchen im Zweifel auch einmal ausgelassen werden.

Gerade bei ambitionierten Anschaffungen lohnen sich ausserdem die Fragen: Würde ich das Produkt auch ohne Rabatt kaufen? Und bin ich wirklich bereit, es regelmässig zu nutzen? «Unser zukünftiges Ich scheint erstaunlich diszipliniert. Nur unser heutiges Ich muss manchmal erst noch in Bewegung kommen», so Rasimus.

Denn ob die guten Vorsätze die Black-Friday-Euphorie überleben, zeigt sich nicht beim Bestellen, sondern am nächsten verregneten Montagmorgen. (mc/pg)